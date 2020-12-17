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СК проверит данные об отсутствии выплат по COVID-19 уральским медикам
СК проверит данные об отсутствии выплат по COVID-19 уральским медикам
Свердловские следователи проверят информацию об отсутствии ковидных выплат медикам Качканара, которая была озвучены в ходе пресс-конференции президента РФ... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T13:20
2020-12-17T13:20
2020-12-17T13:42
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коронавирус covid-19
свердловская область
качканар
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 дек – РИА Новости. Свердловские следователи проверят информацию об отсутствии ковидных выплат медикам Качканара, которая была озвучены в ходе пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.Ранее министр здравоохранения региона Андрей Карлов сообщил журналистам, что итоги проверки в больнице Качканара показали, что выплаты производились в соответствии с законодательством. Тем не менее, отметил он, данные будут перепроверены.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, свердловская область, качканар, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 дек – РИА Новости. Свердловские следователи проверят информацию об отсутствии ковидных выплат медикам Качканара, которая была озвучены в ходе пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
"Сегодня во время проведения большой пресс-конференции Владимира Путина прозвучал вопрос… о том, что медицинские работники в городе Качканаре Свердловской области не получили надбавки за работу с пациентами, зараженными коронавирусом. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Свердловской области незамедлительно организована доследственная проверка. В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
Ранее министр здравоохранения региона Андрей Карлов сообщил журналистам, что итоги проверки в больнице Качканара показали, что выплаты производились в соответствии с законодательством. Тем не менее, отметил он, данные будут перепроверены.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф