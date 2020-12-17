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СК проверит данные об отсутствии выплат по COVID-19 уральским медикам

СК проверит данные об отсутствии выплат по COVID-19 уральским медикам

Свердловские следователи проверят информацию об отсутствии ковидных выплат медикам Качканара, которая была озвучены в ходе пресс-конференции президента РФ... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T13:20

2020-12-17T13:20

2020-12-17T13:42

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

свердловская область

качканар

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 дек – РИА Новости. Свердловские следователи проверят информацию об отсутствии ковидных выплат медикам Качканара, которая была озвучены в ходе пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.Ранее министр здравоохранения региона Андрей Карлов сообщил журналистам, что итоги проверки в больнице Качканара показали, что выплаты производились в соответствии с законодательством. Тем не менее, отметил он, данные будут перепроверены.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

свердловская область

качканар

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, свердловская область, качканар, происшествия