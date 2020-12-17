Путин призвал не допустить агрессию в адрес различных конфессий в России

"Россия складывалась изначально именно как многоконфессиональное государство. У нас сложилась определенная культура отношений между представителями различных религий и этносов. Это чрезвычайно важное наследие, доставшееся нам от наших предков, переданное нам прежними поколениями… У нас, слава богу, никто и не допускает таких оскорбительных выпадов в отношении представителей тех или иных конфессий. Надеюсь, и очень прошу всех вас об этом, чтобы этого никогда и не было. Потому что это будет разрушать нашу страну изнутри. Мы не можем себе этого позволить", - заявил Путин на своей ежегодной пресс-конференции.