Путин призвал не допустить агрессию в адрес различных конфессий в России
15:06 17.12.2020 (обновлено: 15:18 17.12.2020)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Оскорбительные выпады в адрес различных конфессий могут разрушить Россию, этого нельзя позволить, заявил президент Владимир Путин.
"Россия складывалась изначально именно как многоконфессиональное государство. У нас сложилась определенная культура отношений между представителями различных религий и этносов. Это чрезвычайно важное наследие, доставшееся нам от наших предков, переданное нам прежними поколениями… У нас, слава богу, никто и не допускает таких оскорбительных выпадов в отношении представителей тех или иных конфессий. Надеюсь, и очень прошу всех вас об этом, чтобы этого никогда и не было. Потому что это будет разрушать нашу страну изнутри. Мы не можем себе этого позволить", - заявил Путин на своей ежегодной пресс-конференции.
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>