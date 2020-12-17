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Путин рассказал, как будут проходить выборы в Госдуму
Путин рассказал, как будут проходить выборы в Госдуму
Выбор в Госдуму в 2021 году будут отличаться от предыдущих из-за принятия поправок в Конституцию России, в результате которых российский парламент получил новые РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T12:35
2020-12-17T12:35
2020-12-17T12:51
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
россия
госдума рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Выбор в Госдуму в 2021 году будут отличаться от предыдущих из-за принятия поправок в Конституцию России, в результате которых российский парламент получил новые полномочия, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции."Что касается выборов в парламент страны в 2021 году, то, конечно, отличия будут. Они заключаются, прежде всего, в том, что у нас приняты поправки в конституцию. Первое. Это означает, что парламент получил больше полномочий по целому ряду направлений, в том числе и по формированию правительства Российской Федерации", - сказал Путин.Он отметил, что теперь Госдума по сути принимает окончательное решение по назначению министров и вице-премьеров, а президент обязан подписать кадровые решения, которые приняты парламентом."Это существенным образом - еще не все это, по-моему, поняли, осознали - повышает значимость работы депутатского корпуса, их ответственность перед страной, в том числе - и за работу правительства. Эта связка между парламентом и правительством чрезвычайно, на мой взгляд, важна", - подчеркнул Путин.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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россия, госдума рф, владимир путин, политика
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.
Выбор в Госдуму
в 2021 году будут отличаться от предыдущих из-за принятия поправок в Конституцию России, в результате которых российский парламент получил новые полномочия, заявил президент РФ Владимир Путин
в ходе ежегодной большой пресс-конференции.
"Что касается выборов в парламент страны в 2021 году, то, конечно, отличия будут. Они заключаются, прежде всего, в том, что у нас приняты поправки в конституцию. Первое. Это означает, что парламент получил больше полномочий по целому ряду направлений, в том числе и по формированию правительства Российской Федерации", - сказал Путин.
Он отметил, что теперь Госдума по сути принимает окончательное решение по назначению министров и вице-премьеров, а президент обязан подписать кадровые решения, которые приняты парламентом.
"Это существенным образом - еще не все это, по-моему, поняли, осознали - повышает значимость работы депутатского корпуса, их ответственность перед страной, в том числе - и за работу правительства. Эта связка между парламентом и правительством чрезвычайно, на мой взгляд, важна", - подчеркнул Путин.