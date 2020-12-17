https://ria.ru/20201217/vstrecha-1589794841.html

В Китае рассказали о сорвавшейся встрече с военной делегацией США

В Китае рассказали о сорвавшейся встрече с военной делегацией США

Встреча военных США и Китая сорвалась, потому что американская сторона лишь настаивала на своей повестке и в условиях отсутствия договоренности по темам... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T19:52

2020-12-17T19:52

2020-12-17T19:52

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вооруженные силы сша

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ПЕКИН, 17 дек – РИА Новости. Встреча военных США и Китая сорвалась, потому что американская сторона лишь настаивала на своей повестке и в условиях отсутствия договоренности по темам обсуждения пыталась заставить китайскую сторону принять участие, говорится в заявлении пресс-секретаря ВСМ Народно-освободительной армии Китая Лю Вэньшэн.Ранее командующий Индо-Тихоокеанским командованием ВС США адмирал Фил Дэвидсон заявил, что китайские военные отказались провести запланированную виртуальную встречу с американскими коллегами в рамках механизма, предусмотренного соглашением о консультациях ВМС двух стран (MMCA). Дэвидсон заявил, что отказ Китая явиться на диалог – еще один пример того, что Китай не уважает соглашения."Заявления американской стороны являются абсолютным искажением фактов, введением в заблуждение. Причина срыва встречи в том, что американская сторона не уважает двусторонний консенсус, ответственность полностью лежит на американской стороне", - говорится в опубликованном заявлении.По информации представителя ВМС НОАК, стороны должны были провести в видео-формате встречу в узком составе в рамках механизма консультаций по вопросам безопасности на море и годовую встречу на уровне командующих. По его словам, 18 ноября китайская сторона передала свои предложения по повестке встречи, однако американская сторона настаивала только на своей повестке, а также своевольно сократила продолжительность встречи на уровне командующих, "пыталась изменить характер встречи, более того в условиях, когда стороны не договорились по повестке, попыталась заставить китайскую сторона принять участие"."Эти методы США недружественные, непрофессиональные и неконструктивные, стали проявлением американской манеры психологического террора, нарушением международной практики", - добавил Лю Вэньшэн.Встреча рабочей группы должна была проходить 14-16 декабря в рамках диалога, предусмотренного соглашением о консультациях ВМС двух стран (MMCA). Встречи велись с 1998 года.

https://ria.ru/20201204/aziya-1587562539.html

https://ria.ru/20201116/kitay-1584727341.html

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вмс ноак, вооруженные силы сша, китай, сша, в мире