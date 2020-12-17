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Путин прокомментировал создание новых видов вооружений в России

Путин прокомментировал создание новых видов вооружений в России

Россия была вынуждена ответить созданием новых видов оружия на появившиеся после распада СССР новые угрозы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T15:31

2020-12-17T15:31

2020-12-17T15:44

нато

сша

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия была вынуждена ответить созданием новых видов оружия на появившиеся после распада СССР новые угрозы, заявил президент РФ Владимир Путин."Разве мы не должны на это реагировать, разве мы вышли из договора по противоракетной обороне? Это же не мы сделали. И мы вынуждены ответить созданием новых систем оружия, которые купируют... угрозы", - сказал он в ходе большой пресс-конференции.Президент отметил, что в России в свое время "услышали" заверения о том, что НАТО не будет развиваться на восток. В действительности, по его словам, Североатлантический альянс пережил две волны расширения, в результате которых "военная инфраструктура НАТО приближается к нашим границам".Кроме того, Путин напомнил, что именно США, а не Россия, вышли из Договора по ракетам меньшей и средней дальности и Договора по открытому небу.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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2020

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нато, сша, россия, владимир путин, безопасность