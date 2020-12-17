Путин сравнил вмешательство извне в постсоветское пространство с гранатой
14:51 17.12.2020 (обновлено: 15:17 17.12.2020)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции.
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Вмешательство извне в урегулирование политических вопросов внутри государства подобно взрывному устройству, при решении проблем необходимо набраться терпения для изменений, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию на постсоветском пространстве.
В ходе ежегодной большой пресс-конференции глава государства, комментируя политическую ситуацию в Белоруссии, указал, что все вопросы должны быть разрешены внутри страны в спокойном режиме, без влияния извне.
"Как бы тяжело, трудно и даже долго это не происходило - это должно созреть внутри общества. Все, что вброшено извне, работает не как успокоительное, а как взрывное устройство, как граната - не помогает никогда. Надо просто набраться терпения и подождать, помогать всем политическим силам не конфликтовать друг с другом, а настроить всех на позитивный диалог, направленный на защиту интересов граждан", - указал президент.
"У нас скоро будет мероприятие в рамках СНГ, я думаю, что оно будет своевременным, полезным, в завершение года мы это делаем. С коллегами пообсуждаем, какие задачи мы должны решить в первоочередном порядке", - добавил Путин.
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