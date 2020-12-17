https://ria.ru/20201217/vmeshatelstvo-1589704382.html

Путин сравнил вмешательство извне в постсоветское пространство с гранатой

Путин сравнил вмешательство извне в постсоветское пространство с гранатой

Вмешательство извне в урегулирование политических вопросов внутри государства подобно взрывному устройству, при решении проблем необходимо набраться терпения... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T14:51

2020-12-17T14:51

2020-12-17T15:17

снг

белоруссия

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Вмешательство извне в урегулирование политических вопросов внутри государства подобно взрывному устройству, при решении проблем необходимо набраться терпения для изменений, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию на постсоветском пространстве.В ходе ежегодной большой пресс-конференции глава государства, комментируя политическую ситуацию в Белоруссии, указал, что все вопросы должны быть разрешены внутри страны в спокойном режиме, без влияния извне."Как бы тяжело, трудно и даже долго это не происходило - это должно созреть внутри общества. Все, что вброшено извне, работает не как успокоительное, а как взрывное устройство, как граната - не помогает никогда. Надо просто набраться терпения и подождать, помогать всем политическим силам не конфликтовать друг с другом, а настроить всех на позитивный диалог, направленный на защиту интересов граждан", - указал президент."У нас скоро будет мероприятие в рамках СНГ, я думаю, что оно будет своевременным, полезным, в завершение года мы это делаем. С коллегами пообсуждаем, какие задачи мы должны решить в первоочередном порядке", - добавил Путин.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201117/rossiya-1584887935.html

белоруссия

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снг, белоруссия, владимир путин, в мире