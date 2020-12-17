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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/veruyuschie-1589708039.html
Путин рассказал, как не нужно реагировать на попрание прав верующих
Путин рассказал, как не нужно реагировать на попрание прав верующих
Оскорбление чувств верующих всегда будет иметь ответную реакцию, однако она не должна быть агрессивной и приводить к лишению жизни человека, прокомментировал... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T15:03
2020-12-17T15:57
саид куаши
москва
франция
париж
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
россия
новости - религия и мировоззрение
владимир путин
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Оскорбление чувств верующих всегда будет иметь ответную реакцию, однако она не должна быть агрессивной и приводить к лишению жизни человека, прокомментировал ситуацию с публикациями карикатур на пророка Мухаммеда президент России Владимир Путин.Президент напомнил, что во всех мировых религиях нет намека на агрессию. "Попрание твоих прав предполагает, что при попрании прав, в том числе прав верующих, реакция не должна быть направлена на лишение жизни человека, что в принципе противоречит самому духу любой мировой религии. Господь жизнь дал, и только Господь может ее забрать - вот это никто не должен забывать", - уточнил Путин.Сатирический журнал Charlie Hebdo стал объектом террористического нападения в Париже после публикаций карикатур на пророка Мухаммеда: 7 января 2015 года в ходе вооруженной атаки на офис редакции были убиты 12 человек, в том числе двое полицейских. Спустя двое суток устроившие нападения - братья Шериф и Саид Куаши - были ликвидированы во время штурма силами спецназа.Нападение на французского учителя истории Самюэля Пати, показывавшего на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда, произошло близ Парижа 16 октября этого года. Напавший обезглавил преподавателя около школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, а затем был застрелен полицией. По данным прокуратуры, убийца родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html
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Путин: "Во всех мировых религиях нет намека на агрессию"
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саид куаши, москва, франция, париж, россия, новости - религия и мировоззрение, владимир путин

Путин рассказал, как не нужно реагировать на попрание прав верующих

15:03 17.12.2020 (обновлено: 15:57 17.12.2020)
 
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Оскорбление чувств верующих всегда будет иметь ответную реакцию, однако она не должна быть агрессивной и приводить к лишению жизни человека, прокомментировал ситуацию с публикациями карикатур на пророка Мухаммеда президент России Владимир Путин.

"Те, кто действуют бездумно, оскорбляя права верующих, их чувства, они всегда должны помнить о том, что это будет иметь какую-то ответную реакцию. С другой стороны, эта ответная реакция не должна быть агрессивной", - сказал Путин во время ежегодной большой пресс-конференции, отвечая на вопрос о публикации карикатур на пророка Мухаммеда.

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Президент напомнил, что во всех мировых религиях нет намека на агрессию. "Попрание твоих прав предполагает, что при попрании прав, в том числе прав верующих, реакция не должна быть направлена на лишение жизни человека, что в принципе противоречит самому духу любой мировой религии. Господь жизнь дал, и только Господь может ее забрать - вот это никто не должен забывать", - уточнил Путин.
Сатирический журнал Charlie Hebdo стал объектом террористического нападения в Париже после публикаций карикатур на пророка Мухаммеда: 7 января 2015 года в ходе вооруженной атаки на офис редакции были убиты 12 человек, в том числе двое полицейских. Спустя двое суток устроившие нападения - братья Шериф и Саид Куаши - были ликвидированы во время штурма силами спецназа.
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Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
"И вот это меня, честно говоря, задело": большая пресс-конференция Путина
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Глава государства вышел на видеосвязь из резиденции в Ново-Огарево. Отсюда он ответил по видеосвязи на вопросы журналистов, которые расположились в нескольких пресс-центрах.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции
1 из 14

Глава государства вышел на видеосвязь из резиденции в Ново-Огарево. Отсюда он ответил по видеосвязи на вопросы журналистов, которые расположились в нескольких пресс-центрах.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Представители иностранных и федеральных российских СМИ разместились в Центре международной торговли, в регионах оборудовали специальные площадки.

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
2 из 14

Представители иностранных и федеральных российских СМИ разместились в Центре международной торговли, в регионах оборудовали специальные площадки.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов в прямом эфире каждый год, начиная с 2001-го.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции
3 из 14

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов в прямом эфире каждый год, начиная с 2001-го.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Центр международной торговли выглядел на этот раз не так, как обычно. Если раньше здесь были целые ряды кресел, теперь стулья соблюдали "социальную дистанцию" в полтора метра.

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции
4 из 14

Центр международной торговли выглядел на этот раз не так, как обычно. Если раньше здесь были целые ряды кресел, теперь стулья соблюдали "социальную дистанцию" в полтора метра.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Из "доковидных" времен остался только высокий стул пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, управлявшего пресс-конференцией.

Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
5 из 14

Из "доковидных" времен остался только высокий стул пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, управлявшего пресс-конференцией.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Журналисты кремлевского пула находились с президентом в Ново-Огарево и задавали вопросы главе государства напрямую.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции
6 из 14

Журналисты кремлевского пула находились с президентом в Ново-Огарево и задавали вопросы главе государства напрямую.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

В условиях пандемии на пресс-конференции были соблюдены все необходимые санитарные нормы: обязательны маски и перчатки.

Мониторы с изображением участников большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в режиме видеоконференции
7 из 14

В условиях пандемии на пресс-конференции были соблюдены все необходимые санитарные нормы: обязательны маски и перчатки.

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / Григорий Сысоев

Первой из затронутых тем стала пандемия коронавируса, ставшая главной проблемой года и затронувшая все стороны жизни. Президент отметил, что российское здравоохранение показало себя более готовым к угрозе, чем системы многих других стран.

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
8 из 14

Первой из затронутых тем стала пандемия коронавируса, ставшая главной проблемой года и затронувшая все стороны жизни. Президент отметил, что российское здравоохранение показало себя более готовым к угрозе, чем системы многих других стран.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Лучше, чем ожидалось, отреагировала и экономика. "Семьдесят процентов российского бюджета уже формируются не за счет нефтегазовых доходов. Это значит, что мы не в полной мере, но все-таки начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглы", — подчеркнул Путин.

Ежегодная пресс-конференция президента РФ В. Путина
9 из 14

Лучше, чем ожидалось, отреагировала и экономика. "Семьдесят процентов российского бюджета уже формируются не за счет нефтегазовых доходов. Это значит, что мы не в полной мере, но все-таки начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглы", — подчеркнул Путин.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Особое внимание Путин уделил ценам на продукты. Он отметил, что где-то они растут из-за курсовой разницы. Но если повышение не связано с объективными причинами, то это не может не вызывать острой реакции. "И вот это меня, честно говоря, задело", — признался президент.

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции
10 из 14

Особое внимание Путин уделил ценам на продукты. Он отметил, что где-то они растут из-за курсовой разницы. Но если повышение не связано с объективными причинами, то это не может не вызывать острой реакции. "И вот это меня, честно говоря, задело", — признался президент.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

По словам главы государства, инструменты для снижения завышенных цен на товары есть, и это будет сделано в ближайшее время.

Пенсионеры пьют чай и смотрят прямую трансляцию ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Казани
11 из 14

По словам главы государства, инструменты для снижения завышенных цен на товары есть, и это будет сделано в ближайшее время.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Михаил Климентьев

Президент высказался и по другим актуальным темам: от внесения поправок в Конституцию, думских выборов 2021 года и президентских 2024-го до социальных выплат, дистанционного образования и развития внутреннего туризма.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции
12 из 14

Президент высказался и по другим актуальным темам: от внесения поправок в Конституцию, думских выборов 2021 года и президентских 2024-го до социальных выплат, дистанционного образования и развития внутреннего туризма.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Коснулся Путин и материалов об отравлении Алексея Навального. Президент рассказал, что Дмитрий Песков накануне доложил ему о "последних измышлениях" на этот счет. Глава государства назвал публикации не расследованием, а "легализацией работы американских спецслужб".

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции
13 из 14

Коснулся Путин и материалов об отравлении Алексея Навального. Президент рассказал, что Дмитрий Песков накануне доложил ему о "последних измышлениях" на этот счет. Глава государства назвал публикации не расследованием, а "легализацией работы американских спецслужб".

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Большая пресс-конференция продолжалась четыре часа 29 минут. Президент ответил на 60 вопросов.

Журналист перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
14 из 14

Большая пресс-конференция продолжалась четыре часа 29 минут. Президент ответил на 60 вопросов.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
1 из 14

Глава государства вышел на видеосвязь из резиденции в Ново-Огарево. Отсюда он ответил по видеосвязи на вопросы журналистов, которые расположились в нескольких пресс-центрах.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
2 из 14

Представители иностранных и федеральных российских СМИ разместились в Центре международной торговли, в регионах оборудовали специальные площадки.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
3 из 14

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов в прямом эфире каждый год, начиная с 2001-го.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
4 из 14

Центр международной торговли выглядел на этот раз не так, как обычно. Если раньше здесь были целые ряды кресел, теперь стулья соблюдали "социальную дистанцию" в полтора метра.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
5 из 14

Из "доковидных" времен остался только высокий стул пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, управлявшего пресс-конференцией.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
6 из 14

Журналисты кремлевского пула находились с президентом в Ново-Огарево и задавали вопросы главе государства напрямую.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
7 из 14

В условиях пандемии на пресс-конференции были соблюдены все необходимые санитарные нормы: обязательны маски и перчатки.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
8 из 14

Первой из затронутых тем стала пандемия коронавируса, ставшая главной проблемой года и затронувшая все стороны жизни. Президент отметил, что российское здравоохранение показало себя более готовым к угрозе, чем системы многих других стран.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
9 из 14

Лучше, чем ожидалось, отреагировала и экономика. "Семьдесят процентов российского бюджета уже формируются не за счет нефтегазовых доходов. Это значит, что мы не в полной мере, но все-таки начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглы", — подчеркнул Путин.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
10 из 14

Особое внимание Путин уделил ценам на продукты. Он отметил, что где-то они растут из-за курсовой разницы. Но если повышение не связано с объективными причинами, то это не может не вызывать острой реакции. "И вот это меня, честно говоря, задело", — признался президент.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
11 из 14

По словам главы государства, инструменты для снижения завышенных цен на товары есть, и это будет сделано в ближайшее время.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
12 из 14

Президент высказался и по другим актуальным темам: от внесения поправок в Конституцию, думских выборов 2021 года и президентских 2024-го до социальных выплат, дистанционного образования и развития внутреннего туризма.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
13 из 14

Коснулся Путин и материалов об отравлении Алексея Навального. Президент рассказал, что Дмитрий Песков накануне доложил ему о "последних измышлениях" на этот счет. Глава государства назвал публикации не расследованием, а "легализацией работы американских спецслужб".

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
14 из 14

Большая пресс-конференция продолжалась четыре часа 29 минут. Президент ответил на 60 вопросов.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020Саид КуашиМоскваФранцияПарижРоссияНовости - Религия и мировоззрениеВладимир Путин
 
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