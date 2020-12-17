https://ria.ru/20201217/veruyuschie-1589708039.html

Путин рассказал, как не нужно реагировать на попрание прав верующих

Путин рассказал, как не нужно реагировать на попрание прав верующих

Оскорбление чувств верующих всегда будет иметь ответную реакцию, однако она не должна быть агрессивной и приводить к лишению жизни человека, прокомментировал... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T15:03

2020-12-17T15:03

2020-12-17T15:57

саид куаши

москва

франция

париж

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

россия

новости - религия и мировоззрение

владимир путин

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Оскорбление чувств верующих всегда будет иметь ответную реакцию, однако она не должна быть агрессивной и приводить к лишению жизни человека, прокомментировал ситуацию с публикациями карикатур на пророка Мухаммеда президент России Владимир Путин.Президент напомнил, что во всех мировых религиях нет намека на агрессию. "Попрание твоих прав предполагает, что при попрании прав, в том числе прав верующих, реакция не должна быть направлена на лишение жизни человека, что в принципе противоречит самому духу любой мировой религии. Господь жизнь дал, и только Господь может ее забрать - вот это никто не должен забывать", - уточнил Путин.Сатирический журнал Charlie Hebdo стал объектом террористического нападения в Париже после публикаций карикатур на пророка Мухаммеда: 7 января 2015 года в ходе вооруженной атаки на офис редакции были убиты 12 человек, в том числе двое полицейских. Спустя двое суток устроившие нападения - братья Шериф и Саид Куаши - были ликвидированы во время штурма силами спецназа.Нападение на французского учителя истории Самюэля Пати, показывавшего на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда, произошло близ Парижа 16 октября этого года. Напавший обезглавил преподавателя около школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, а затем был застрелен полицией. По данным прокуратуры, убийца родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html

https://ria.ru/20201104/putin-1583035136.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин: "Во всех мировых религиях нет намека на агрессию" Большая пресс-конференция Путина 2020-12-17T15:03 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саид куаши, москва, франция, париж, россия, новости - религия и мировоззрение, владимир путин