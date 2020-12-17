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Первые десять вертолетов Ми-8АМТШ-ВН поступят в войска в 2021 году
Первые десять вертолетов Ми-8АМТШ-ВН поступят в войска в 2021 году
Первые десять новых транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ-ВН поступят в войска в 2021 году, сообщили журналистам в Минобороны РФ по итогам посещения... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T11:32
2020-12-17T11:32
ка-226т
алексей криворучко
воздушно-десантные войска россии
ми-8
улан-удэнский авиационный завод
улан-удэ
безопасность
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Первые десять новых транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ-ВН поступят в войска в 2021 году, сообщили журналистам в Минобороны РФ по итогам посещения Улан-Удэнского авиационного завода замминистра обороны Алексеем Криворучко."В 2021 году первые десять вертолетов Ми-8АМТШ-ВН поступят в войска, в том числе для бригад армейской авиации, работающих в интересах ВДВ", - сказали в ведомстве.Криворучко, слова которого приводит министерство, уточнил, что Минобороны планирует "дальнейшее заключение контрактов" по Ми-8АМТШ-ВН.На заводе в Улан-Удэ замглавы ведомства проконтролировал производство вертолетов Ка-226Т и Ми-8 различных модификаций.Ми-8АМТШ-ВН - новый транспортно-боевой вертолет, созданный на базе вертолетов серии Ми-8/17 с учетом опыта современных локальных конфликтов. Машина по сравнению с предшественниками получила усиленное вооружение и бронирование. В настоящее время опытный образец Ми-8АМТШ-ВН проходит летные испытания в Национальном центре вертолетостроения им. Миля и Камова.
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ка-226т, алексей криворучко, воздушно-десантные войска россии, ми-8, улан-удэнский авиационный завод, улан-удэ, безопасность

Первые десять вертолетов Ми-8АМТШ-ВН поступят в войска в 2021 году

11:32 17.12.2020
 
© Фото : пресс-служба холдинга "Вертолеты России"Вертолет МИ-8АМТШ-ВН
Вертолет МИ-8АМТШ-ВН - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© Фото : пресс-служба холдинга "Вертолеты России"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Первые десять новых транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ-ВН поступят в войска в 2021 году, сообщили журналистам в Минобороны РФ по итогам посещения Улан-Удэнского авиационного завода замминистра обороны Алексеем Криворучко.
"В 2021 году первые десять вертолетов Ми-8АМТШ-ВН поступят в войска, в том числе для бригад армейской авиации, работающих в интересах ВДВ", - сказали в ведомстве.
Криворучко, слова которого приводит министерство, уточнил, что Минобороны планирует "дальнейшее заключение контрактов" по Ми-8АМТШ-ВН.
На заводе в Улан-Удэ замглавы ведомства проконтролировал производство вертолетов Ка-226Т и Ми-8 различных модификаций.
Ми-8АМТШ-ВН - новый транспортно-боевой вертолет, созданный на базе вертолетов серии Ми-8/17 с учетом опыта современных локальных конфликтов. Машина по сравнению с предшественниками получила усиленное вооружение и бронирование. В настоящее время опытный образец Ми-8АМТШ-ВН проходит летные испытания в Национальном центре вертолетостроения им. Миля и Камова.
3D модель ледокола Лидер - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
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Ка-226ТАлексей КриворучкоВоздушно-десантные войска РоссииМи-8Улан-Удэнский авиационный заводУлан-УдэБезопасность
 
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