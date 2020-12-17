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Первые десять вертолетов Ми-8АМТШ-ВН поступят в войска в 2021 году
Первые десять вертолетов Ми-8АМТШ-ВН поступят в войска в 2021 году
Первые десять новых транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ-ВН поступят в войска в 2021 году, сообщили журналистам в Минобороны РФ по итогам посещения... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T11:32
2020-12-17T11:32
2020-12-17T11:32
ка-226т
алексей криворучко
воздушно-десантные войска россии
ми-8
улан-удэнский авиационный завод
улан-удэ
безопасность
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Первые десять новых транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ-ВН поступят в войска в 2021 году, сообщили журналистам в Минобороны РФ по итогам посещения Улан-Удэнского авиационного завода замминистра обороны Алексеем Криворучко."В 2021 году первые десять вертолетов Ми-8АМТШ-ВН поступят в войска, в том числе для бригад армейской авиации, работающих в интересах ВДВ", - сказали в ведомстве.Криворучко, слова которого приводит министерство, уточнил, что Минобороны планирует "дальнейшее заключение контрактов" по Ми-8АМТШ-ВН.На заводе в Улан-Удэ замглавы ведомства проконтролировал производство вертолетов Ка-226Т и Ми-8 различных модификаций.Ми-8АМТШ-ВН - новый транспортно-боевой вертолет, созданный на базе вертолетов серии Ми-8/17 с учетом опыта современных локальных конфликтов. Машина по сравнению с предшественниками получила усиленное вооружение и бронирование. В настоящее время опытный образец Ми-8АМТШ-ВН проходит летные испытания в Национальном центре вертолетостроения им. Миля и Камова.
https://ria.ru/20201210/ledokol-1588562835.html
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ка-226т, алексей криворучко, воздушно-десантные войска россии, ми-8, улан-удэнский авиационный завод, улан-удэ, безопасность