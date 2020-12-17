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Правительство внесло велосипеды в перечь товаров обязательной маркировки
Правительство внесло велосипеды в перечь товаров обязательной маркировки
Правительство РФ внесло велосипеды и велосипедные рамы в перечень товаров для обязательной маркировки - она начнется 1 сентября 2021 года, соответствующее... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T13:39
2020-12-17T13:39
2020-12-17T14:04
экономика
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Правительство РФ внесло велосипеды и велосипедные рамы в перечень товаров для обязательной маркировки - она начнется 1 сентября 2021 года, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.Изменения внесены в перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. В список добавляется новый пункт - велосипеды (в том числе с установленным вспомогательным двигателем и трехколесные) и велосипедные рамы.
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экономика
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Правительство РФ внесло велосипеды и велосипедные рамы в перечень товаров для обязательной маркировки - она начнется 1 сентября 2021 года, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Изменения внесены в перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. В список добавляется новый пункт - велосипеды (в том числе с установленным вспомогательным двигателем и трехколесные) и велосипедные рамы.