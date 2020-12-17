https://ria.ru/20201217/velosipedy-1589679312.html

Правительство внесло велосипеды в перечь товаров обязательной маркировки

Правительство внесло велосипеды в перечь товаров обязательной маркировки

Правительство РФ внесло велосипеды и велосипедные рамы в перечень товаров для обязательной маркировки - она начнется 1 сентября 2021 года, соответствующее... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T13:39

2020-12-17T13:39

2020-12-17T14:04

экономика

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Правительство РФ внесло велосипеды и велосипедные рамы в перечень товаров для обязательной маркировки - она начнется 1 сентября 2021 года, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.Изменения внесены в перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. В список добавляется новый пункт - велосипеды (в том числе с установленным вспомогательным двигателем и трехколесные) и велосипедные рамы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика