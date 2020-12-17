https://ria.ru/20201217/veber-1589728284.html

Презентация книги норвежского писателя Хендрика Вебера о Крыме и Донбассе

Презентация книги норвежского писателя Хендрика Вебера о Крыме и Донбассе

21 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация русского издания книги норвежского общественного деятеля Хендрика Вебера о Крыме и Донбассе.

2020-12-17T16:04

2020-12-17T16:04

2020-12-17T16:04

анонсы

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Задать вопросУчастники: - автор книги, депутат земельного парламента коммуны Алвер, руководитель общественной организации "Народная дипломатия – Норвегия" Хендрик ВЕБЕР;- постоянный представитель Республики Крым при Президенте Российской Федерации Георгий МУРАДОВ;- Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Королевстве Норвегия Теймураз РАМИШВИЛИ;- редактор русской версии книги, историк, публицист Сергей ГАЛАНИ;- директор Делового и культурного центра Республики Крым в Москве Сергей КАЛМЫКОВ.К разговору также приглашена:- директор Департамента информации и печати МИД России Мария ЗАХАРОВА.В ходе мероприятия будет представлена адаптированная для российской аудитории версия книги Хендрика Вебера "Наш Крым. Государственный переворот или демократическое решение?", опубликованная впервые в 2019 году на немецком языке. В книге, созданной из впечатлений от поездок автора, представлен объективный и взвешенный взгляд на события "крымской весны" и гражданского конфликта на Донбассе. Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы