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Презентация книги норвежского писателя Хендрика Вебера о Крыме и Донбассе
Презентация книги норвежского писателя Хендрика Вебера о Крыме и Донбассе
21 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация русского издания книги норвежского общественного деятеля Хендрика Вебера о Крыме и Донбассе.
2020-12-17T16:04
2020-12-17T16:04
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Задать вопросУчастники: - автор книги, депутат земельного парламента коммуны Алвер, руководитель общественной организации "Народная дипломатия – Норвегия" Хендрик ВЕБЕР;- постоянный представитель Республики Крым при Президенте Российской Федерации Георгий МУРАДОВ;- Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Королевстве Норвегия Теймураз РАМИШВИЛИ;- редактор русской версии книги, историк, публицист Сергей ГАЛАНИ;- директор Делового и культурного центра Республики Крым в Москве Сергей КАЛМЫКОВ.К разговору также приглашена:- директор Департамента информации и печати МИД России Мария ЗАХАРОВА.В ходе мероприятия будет представлена адаптированная для российской аудитории версия книги Хендрика Вебера "Наш Крым. Государственный переворот или демократическое решение?", опубликованная впервые в 2019 году на немецком языке. В книге, созданной из впечатлений от поездок автора, представлен объективный и взвешенный взгляд на события "крымской весны" и гражданского конфликта на Донбассе. Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Презентация книги норвежского писателя Хендрика Вебера о Крыме и Донбассе

16:04 17.12.2020
 
Читать ria.ru в
21 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация русского издания книги норвежского общественного деятеля Хендрика Вебера о Крыме и Донбассе.
Задать вопрос

Участники:
- автор книги, депутат земельного парламента коммуны Алвер, руководитель общественной организации "Народная дипломатия – Норвегия" Хендрик ВЕБЕР;
- постоянный представитель Республики Крым при Президенте Российской Федерации Георгий МУРАДОВ;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Королевстве Норвегия Теймураз РАМИШВИЛИ;
- редактор русской версии книги, историк, публицист Сергей ГАЛАНИ;
- директор Делового и культурного центра Республики Крым в Москве Сергей КАЛМЫКОВ.

К разговору также приглашена:
- директор Департамента информации и печати МИД России Мария ЗАХАРОВА.

В ходе мероприятия будет представлена адаптированная для российской аудитории версия книги Хендрика Вебера "Наш Крым. Государственный переворот или демократическое решение?", опубликованная впервые в 2019 году на немецком языке. В книге, созданной из впечатлений от поездок автора, представлен объективный и взвешенный взгляд на события "крымской весны" и гражданского конфликта на Донбассе.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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