Презентация книги норвежского писателя Хендрика Вебера о Крыме и Донбассе
21 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация русского издания книги норвежского общественного деятеля Хендрика Вебера о Крыме и Донбассе.
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Участники:
- автор книги, депутат земельного парламента коммуны Алвер, руководитель общественной организации "Народная дипломатия – Норвегия" Хендрик ВЕБЕР;
- постоянный представитель Республики Крым при Президенте Российской Федерации Георгий МУРАДОВ;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Королевстве Норвегия Теймураз РАМИШВИЛИ;
- редактор русской версии книги, историк, публицист Сергей ГАЛАНИ;
- директор Делового и культурного центра Республики Крым в Москве Сергей КАЛМЫКОВ.
К разговору также приглашена:
- директор Департамента информации и печати МИД России Мария ЗАХАРОВА.
В ходе мероприятия будет представлена адаптированная для российской аудитории версия книги Хендрика Вебера "Наш Крым. Государственный переворот или демократическое решение?", опубликованная впервые в 2019 году на немецком языке. В книге, созданной из впечатлений от поездок автора, представлен объективный и взвешенный взгляд на события "крымской весны" и гражданского конфликта на Донбассе.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- автор книги, депутат земельного парламента коммуны Алвер, руководитель общественной организации "Народная дипломатия – Норвегия" Хендрик ВЕБЕР;
- постоянный представитель Республики Крым при Президенте Российской Федерации Георгий МУРАДОВ;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Королевстве Норвегия Теймураз РАМИШВИЛИ;
- редактор русской версии книги, историк, публицист Сергей ГАЛАНИ;
- директор Делового и культурного центра Республики Крым в Москве Сергей КАЛМЫКОВ.
К разговору также приглашена:
- директор Департамента информации и печати МИД России Мария ЗАХАРОВА.
В ходе мероприятия будет представлена адаптированная для российской аудитории версия книги Хендрика Вебера "Наш Крым. Государственный переворот или демократическое решение?", опубликованная впервые в 2019 году на немецком языке. В книге, созданной из впечатлений от поездок автора, представлен объективный и взвешенный взгляд на события "крымской весны" и гражданского конфликта на Донбассе.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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