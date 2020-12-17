https://ria.ru/20201217/vaktsiny-1589660203.html

В России в начале года уже будут произведены миллионы вакцин от COVID-19

В России в начале года уже будут произведены миллионы вакцин от COVID-19

В начале 2021 года в России будут миллионы доз вакцины от коронавируса, их объем будет регулярно увеличиваться, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T12:42

2020-12-17T12:42

2020-12-17T13:17

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

владимир путин

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В начале 2021 года в России будут миллионы доз вакцины от коронавируса, их объем будет регулярно увеличиваться, заявил президент РФ Владимир Путин."В следующем году, уже в начале, у нас будут миллионы доз вакцины, и это будет увеличиваться и увеличиваться", - сказал Путин в ходе большой пресс-конференции.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на сегодняшний день в России разрабатывают 26 вариантов вакцины от коронавируса в 17 научных учреждениях.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин