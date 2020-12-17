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В России в начале года уже будут произведены миллионы вакцин от COVID-19
В России в начале года уже будут произведены миллионы вакцин от COVID-19
В начале 2021 года в России будут миллионы доз вакцины от коронавируса, их объем будет регулярно увеличиваться, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T12:42
2020-12-17T12:42
2020-12-17T13:17
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В начале 2021 года в России будут миллионы доз вакцины от коронавируса, их объем будет регулярно увеличиваться, заявил президент РФ Владимир Путин."В следующем году, уже в начале, у нас будут миллионы доз вакцины, и это будет увеличиваться и увеличиваться", - сказал Путин в ходе большой пресс-конференции.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на сегодняшний день в России разрабатывают 26 вариантов вакцины от коронавируса в 17 научных учреждениях.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин