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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/vaktsiny-1589660203.html
В России в начале года уже будут произведены миллионы вакцин от COVID-19
В России в начале года уже будут произведены миллионы вакцин от COVID-19
В начале 2021 года в России будут миллионы доз вакцины от коронавируса, их объем будет регулярно увеличиваться, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T12:42
2020-12-17T13:17
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В начале 2021 года в России будут миллионы доз вакцины от коронавируса, их объем будет регулярно увеличиваться, заявил президент РФ Владимир Путин."В следующем году, уже в начале, у нас будут миллионы доз вакцины, и это будет увеличиваться и увеличиваться", - сказал Путин в ходе большой пресс-конференции.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на сегодняшний день в России разрабатывают 26 вариантов вакцины от коронавируса в 17 научных учреждениях.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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РИА Новости
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анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин

В России в начале года уже будут произведены миллионы вакцин от COVID-19

12:42 17.12.2020 (обновлено: 13:17 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийВакцинация от коронавируса в Крыму
Вакцинация от коронавируса в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В начале 2021 года в России будут миллионы доз вакцины от коронавируса, их объем будет регулярно увеличиваться, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В следующем году, уже в начале, у нас будут миллионы доз вакцины, и это будет увеличиваться и увеличиваться", - сказал Путин в ходе большой пресс-конференции.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на сегодняшний день в России разрабатывают 26 вариантов вакцины от коронавируса в 17 научных учреждениях.
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
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Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020Анна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир Путин
 
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