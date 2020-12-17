https://ria.ru/20201217/vaktsina-1589781033.html
Глава РФПИ отметил позитивный перелом в производстве вакцины от COVID-19
Глава РФПИ отметил позитивный перелом в производстве вакцины от COVID-19
Объем производства вакцины от коронавируса "Спутник-V" в России за последние две недели значимо вырос благодаря переходу на реакторы большого объема, произошел... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T18:49
2020-12-17T18:49
2020-12-17T18:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
biocad
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
р-фарм
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Объем производства вакцины от коронавируса "Спутник-V" в России за последние две недели значимо вырос благодаря переходу на реакторы большого объема, произошел позитивный перелом, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев."Мы видим, что в ближайшие две недели произошел очень позитивный перелом в производстве вакцины в России, и такие компании как Biocad, "Генериум", "Биннофарм", "Р-Фарм" начали производить значимо ее больше. Это связано с тем, что производство вакцины перешло уже в большие биореакторы, которые позволяют его массово наладить", - сказал Дмитриев в интервью телеканалу "Россия 24"."Мы уже начали производить вакцину во многих других странах – это Индия, (Южная) Корея, Бразилия и Китай. Фактически мы используем их производственные мощности для того, чтобы удовлетворять спрос, в том числе и на внешних рынках", - добавил Дмитриев.Он также рассказал, что на следующей неделе пройдет совещание с производителями вакцин.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201217/vaktsina-1589761689.html
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