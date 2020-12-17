https://ria.ru/20201217/vaktsina-1589780087.html

"Лайт-вакцину" от COVID-19 будут поставлять за рубеж

"Лайт-вакцину" от COVID-19 будут поставлять за рубеж

"Лайт-вакцину" от COVID-19 планируется поставлять в другие страны, россиян будут прививать двумя компонентами, как и планировалось, сообщил РИА Новости директор РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T18:45

2020-12-17T18:45

2020-12-17T18:45

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

здоровье - общество

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. "Лайт-вакцину" от COVID-19 планируется поставлять в другие страны, россиян будут прививать двумя компонентами, как и планировалось, сообщил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в четверг заявил, что специалисты Центра им Гамалеи хотят создать "лайт-вакцину" с одним уколом и более коротким периодом выработки антител."Это (лайт-вакцина) - в другие страны, а у нас со "Спутником V" как было, так и будет", - сказал Гинцбург.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201217/vaktsina-1589774106.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, владимир путин, общество