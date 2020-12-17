https://ria.ru/20201217/vaktsina-1589774106.html

Глава РФПИ рассказал о создании "лайт-вакцины" от коронавируса

Глава РФПИ рассказал о создании "лайт-вакцины" от коронавируса

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал о создании "лайт-вакцины" против коронавируса, о которой на большой пресс-конференции... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T18:27

2020-12-17T18:27

2020-12-17T19:30

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

экономика

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал о создании "лайт-вакцины" против коронавируса, о которой на большой пресс-конференции рассказал Владимир Путин.Как указывал президент, российские специалисты работают над однокомпонентным препаратом с более коротким периодом выработки антител.Он добавил, что в фонде видят спрос на такой препарат за рубежом, поэтому "эта вакцина может быть направлена на внешние рынки, туда, где идут сильные эпидемические очаги".Флагманским препаратом в России останется "Спутник V", уточнил Дмитриев.Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург, в свою очередь, подтвердил РИА Новости, что "лайт-вакцину" планируют поставлять в другие страны, а россиян будут прививать двумя компонентами.Первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V" зарегистрировали в августе. Препарат создали на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201217/vaktsina-1589760804.html

https://ria.ru/20201217/vaktsina-1589761308.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, экономика