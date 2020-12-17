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https://ria.ru/20201217/vaktsina-1589774106.html
Глава РФПИ рассказал о создании "лайт-вакцины" от коронавируса
Глава РФПИ рассказал о создании "лайт-вакцины" от коронавируса
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал о создании "лайт-вакцины" против коронавируса, о которой на большой пресс-конференции... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T18:27
2020-12-17T19:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
экономика
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал о создании "лайт-вакцины" против коронавируса, о которой на большой пресс-конференции рассказал Владимир Путин.Как указывал президент, российские специалисты работают над однокомпонентным препаратом с более коротким периодом выработки антител.Он добавил, что в фонде видят спрос на такой препарат за рубежом, поэтому "эта вакцина может быть направлена на внешние рынки, туда, где идут сильные эпидемические очаги".Флагманским препаратом в России останется "Спутник V", уточнил Дмитриев.Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург, в свою очередь, подтвердил РИА Новости, что "лайт-вакцину" планируют поставлять в другие страны, а россиян будут прививать двумя компонентами.Первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V" зарегистрировали в августе. Препарат создали на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, экономика

Глава РФПИ рассказал о создании "лайт-вакцины" от коронавируса

18:27 17.12.2020 (обновлено: 19:30 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинский работник в лаборатории больницы
Медицинский работник в лаборатории больницы - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал о создании "лайт-вакцины" против коронавируса, о которой на большой пресс-конференции рассказал Владимир Путин.
Как указывал президент, российские специалисты работают над однокомпонентным препаратом с более коротким периодом выработки антител.

"РФПИ покрывает затраты Института Гамалеи на необходимые клинические испытания по тому, что называется "Спутник V лайт". Это однокомпонентная вакцина, которая будет давать различный уровень защиты, до 85 процентов у определенной категории граждан, может быть, чуть меньше для других", — сказал Дмитриев в эфире "России 24".

Он добавил, что в фонде видят спрос на такой препарат за рубежом, поэтому "эта вакцина может быть направлена на внешние рынки, туда, где идут сильные эпидемические очаги".
Флагманским препаратом в России останется "Спутник V", уточнил Дмитриев.
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Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург, в свою очередь, подтвердил РИА Новости, что "лайт-вакцину" планируют поставлять в другие страны, а россиян будут прививать двумя компонентами.
Первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V" зарегистрировали в августе. Препарат создали на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоЭкономика
 
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