Глава РФПИ рассказал о создании "лайт-вакцины" от коронавируса
18:27 17.12.2020 (обновлено: 19:30 17.12.2020)
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал о создании "лайт-вакцины" против коронавируса, о которой на большой пресс-конференции рассказал Владимир Путин.
Как указывал президент, российские специалисты работают над однокомпонентным препаратом с более коротким периодом выработки антител.
"РФПИ покрывает затраты Института Гамалеи на необходимые клинические испытания по тому, что называется "Спутник V лайт". Это однокомпонентная вакцина, которая будет давать различный уровень защиты, до 85 процентов у определенной категории граждан, может быть, чуть меньше для других", — сказал Дмитриев в эфире "России 24".
Он добавил, что в фонде видят спрос на такой препарат за рубежом, поэтому "эта вакцина может быть направлена на внешние рынки, туда, где идут сильные эпидемические очаги".
Флагманским препаратом в России останется "Спутник V", уточнил Дмитриев.
Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург, в свою очередь, подтвердил РИА Новости, что "лайт-вакцину" планируют поставлять в другие страны, а россиян будут прививать двумя компонентами.
Первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V" зарегистрировали в августе. Препарат создали на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
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