https://ria.ru/20201217/vaktsina-1589761689.html

Гинцбург рассказал о "лайт-вакцине" от COVID-19

Гинцбург рассказал о "лайт-вакцине" от COVID-19

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, говоря о "лайт-вакцине" от COVID-19, заявил, что такой подход позволит охватить большое количество населения, но... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T17:43

2020-12-17T17:43

2020-12-17T17:50

коронавирус covid-19

здоровье - общество

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

россия

александр гинцбург

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, говоря о "лайт-вакцине" от COVID-19, заявил, что такой подход позволит охватить большое количество населения, но продолжительность действия будет небольшая.По его словам, "лайт-вакцина" от COVID-19 позволяет предложить компромисс между продолжительностью действия вакцины и необходимостью быстро сбить пик заболеваемости и смертности от коронавируса, использовав только один компонент вакцины.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, коронавирус в россии, россия, александр гинцбург