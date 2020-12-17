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Гинцбург рассказал о "лайт-вакцине" от COVID-19
Гинцбург рассказал о "лайт-вакцине" от COVID-19
Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, говоря о "лайт-вакцине" от COVID-19, заявил, что такой подход позволит охватить большое количество населения, но... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T17:43
2020-12-17T17:50
коронавирус covid-19
здоровье - общество
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
россия
александр гинцбург
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, говоря о "лайт-вакцине" от COVID-19, заявил, что такой подход позволит охватить большое количество населения, но продолжительность действия будет небольшая.По его словам, "лайт-вакцина" от COVID-19 позволяет предложить компромисс между продолжительностью действия вакцины и необходимостью быстро сбить пик заболеваемости и смертности от коронавируса, использовав только один компонент вакцины.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, коронавирус в россии, россия, александр гинцбург

Гинцбург рассказал о "лайт-вакцине" от COVID-19

17:43 17.12.2020 (обновлено: 17:50 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДиректор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, говоря о "лайт-вакцине" от COVID-19, заявил, что такой подход позволит охватить большое количество населения, но продолжительность действия будет небольшая.
По его словам, "лайт-вакцина" от COVID-19 позволяет предложить компромисс между продолжительностью действия вакцины и необходимостью быстро сбить пик заболеваемости и смертности от коронавируса, использовав только один компонент вакцины.
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"Понимая при этом, что данный компонент будет действовать далеко не на 100%, а для разных категорий вакцинируемых немного по-разному... Такой подход позволит охватить большое количество населения и предотвратить тяжелые случаи заболевания со смертельным исходом . В то же самое время, повторяю, продолжительность действия будет небольшая", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоКоронавирус в РоссииРоссияАлександр Гинцбург
 
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