Гинцбург рассказал о "лайт-вакцине" от COVID-19
17:43 17.12.2020 (обновлено: 17:50 17.12.2020)
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДиректор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, говоря о "лайт-вакцине" от COVID-19, заявил, что такой подход позволит охватить большое количество населения, но продолжительность действия будет небольшая.
По его словам, "лайт-вакцина" от COVID-19 позволяет предложить компромисс между продолжительностью действия вакцины и необходимостью быстро сбить пик заболеваемости и смертности от коронавируса, использовав только один компонент вакцины.
"Понимая при этом, что данный компонент будет действовать далеко не на 100%, а для разных категорий вакцинируемых немного по-разному... Такой подход позволит охватить большое количество населения и предотвратить тяжелые случаи заболевания со смертельным исходом . В то же самое время, повторяю, продолжительность действия будет небольшая", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.