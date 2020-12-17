Путин рассказал о перспективах по производству вакцины от COVID-19

"От гриппа прививки сделали, по-моему, уже 70 миллионам человек. Вот это крупномасштабная вакцинация по всей стране, вот это нужно делать и в случае борьбы с коронавирусной инфекцией, но для того, чтобы произвести эту вакцину, нужны соответствующие заводы, предприятия, оборудование. Это будет наращиваться", - сказал Путин в ходе большой пресс-конференции.