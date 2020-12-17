https://ria.ru/20201217/vaktsina-1589660029.html

Путин рассказал, чего не хватает российской вакцине от коронавируса

Путин рассказал, чего не хватает российской вакцине от коронавируса

Российская вакцина от коронавируса хорошая, но до сих пор не хватает оборудования для ее производства в необходимом количестве, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T12:41

2020-12-17T12:41

2020-12-17T12:58

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса хорошая, но до сих пор не хватает оборудования для ее производства в необходимом количестве, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции."Прежде всего, я всегда об этом говорил, и скажу еще раз, хочу, чтобы меня все услышали в стране: наша задача – провести вакцинацию внутри Российской Федерации. Здесь есть некоторые вопросы. Какие? Вакцина сама по себе, компоненты этой вакцины хорошие. Нам до сих пор не хватает "железа", оборудования для производства нужного нам количества вакцины", - сказал Путин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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