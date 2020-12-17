https://ria.ru/20201217/vaktsina-1589655040.html
В России не выявили серьезных побочных действий вакцины от COVID-19
В России не выявили серьезных побочных действий вакцины от COVID-19
Ни одного случая серьезного побочного действия вакцины от коронавируса в России не выявлено, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T12:28
2020-12-17T12:28
2020-12-17T13:05
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
владимир путин
общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Ни одного случая серьезного побочного действия вакцины от коронавируса в России не выявлено, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции."Россия оказалась первой страной в мире, которая изобрела и начала производить вакцину и научного центра им. Гамалеи, и новосибирского центра "Вектор". Притом хорошую вакцину, я уже много раз об этом говорил, безопасную и эффективно действующую: 95% с лишним, там 96-97% уже, говорят специалисты, уровень защиты. И ни одного серьезного случая нет побочных явлений", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, общество