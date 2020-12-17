https://ria.ru/20201217/vaktsina-1589655040.html

В России не выявили серьезных побочных действий вакцины от COVID-19

В России не выявили серьезных побочных действий вакцины от COVID-19

Ни одного случая серьезного побочного действия вакцины от коронавируса в России не выявлено, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T12:28

2020-12-17T12:28

2020-12-17T13:05

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Ни одного случая серьезного побочного действия вакцины от коронавируса в России не выявлено, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции."Россия оказалась первой страной в мире, которая изобрела и начала производить вакцину и научного центра им. Гамалеи, и новосибирского центра "Вектор". Притом хорошую вакцину, я уже много раз об этом говорил, безопасную и эффективно действующую: 95% с лишним, там 96-97% уже, говорят специалисты, уровень защиты. И ни одного серьезного случая нет побочных явлений", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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