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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201217/vaktsina-1589625210.html
Российский посол рассказал об интересе жителей Эстонии к "Спутнику V"
Российский посол рассказал об интересе жителей Эстонии к "Спутнику V"
Посол России в Эстонии Александр Петров сообщил об интересе жителей республики к российской вакцине от коронавируса "Спутник V". РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T10:27
2020-12-17T10:27
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
юри ратас
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
александр петров (посол)
эстония
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Посол России в Эстонии Александр Петров сообщил об интересе жителей республики к российской вакцине от коронавируса "Спутник V".Как отмечает портал эстонского телерадиовещания ERR, Петров написал об этом в письме на имя генерального директора департамента здоровья Эстонии Юллара Ланно."Добавлю, что к нам поступает немало обращений от проживающих в Эстонии граждан по поводу возможности вакцинироваться именно российским препаратом", - цитирует портал письмо посла России.Дипломат добавил, что если Эстония заинтересуется в приобретении российской вакцины, то она может связаться с Российским фондом прямых инвестиций.Ранее премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что его страна не планирует покупать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V"."Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им. Гамалеи. Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, юри ратас, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, александр петров (посол), эстония

Российский посол рассказал об интересе жителей Эстонии к "Спутнику V"

10:27 17.12.2020
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© Фото : РФПИ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Посол России в Эстонии Александр Петров сообщил об интересе жителей республики к российской вакцине от коронавируса "Спутник V".
Как отмечает портал эстонского телерадиовещания ERR, Петров написал об этом в письме на имя генерального директора департамента здоровья Эстонии Юллара Ланно.
"Добавлю, что к нам поступает немало обращений от проживающих в Эстонии граждан по поводу возможности вакцинироваться именно российским препаратом", - цитирует портал письмо посла России.
Дипломат добавил, что если Эстония заинтересуется в приобретении российской вакцины, то она может связаться с Российским фондом прямых инвестиций.
Ранее премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что его страна не планирует покупать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им. Гамалеи. Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Юри РатасКоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийАлександр Петров (посол)Эстония
 
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