https://ria.ru/20201217/vaktsina-1589625210.html

Российский посол рассказал об интересе жителей Эстонии к "Спутнику V"

Российский посол рассказал об интересе жителей Эстонии к "Спутнику V"

Посол России в Эстонии Александр Петров сообщил об интересе жителей республики к российской вакцине от коронавируса "Спутник V". РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T10:27

2020-12-17T10:27

2020-12-17T10:27

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

юри ратас

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

александр петров (посол)

эстония

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Посол России в Эстонии Александр Петров сообщил об интересе жителей республики к российской вакцине от коронавируса "Спутник V".Как отмечает портал эстонского телерадиовещания ERR, Петров написал об этом в письме на имя генерального директора департамента здоровья Эстонии Юллара Ланно."Добавлю, что к нам поступает немало обращений от проживающих в Эстонии граждан по поводу возможности вакцинироваться именно российским препаратом", - цитирует портал письмо посла России.Дипломат добавил, что если Эстония заинтересуется в приобретении российской вакцины, то она может связаться с Российским фондом прямых инвестиций.Ранее премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что его страна не планирует покупать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V"."Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им. Гамалеи. Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

эстония

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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2020-12-17T10:27 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, юри ратас, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, александр петров (посол), эстония