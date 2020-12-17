https://ria.ru/20201217/vaktsina-1589625210.html
Российский посол рассказал об интересе жителей Эстонии к "Спутнику V"
Российский посол рассказал об интересе жителей Эстонии к "Спутнику V"
Посол России в Эстонии Александр Петров сообщил об интересе жителей республики к российской вакцине от коронавируса "Спутник V". РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T10:27
2020-12-17T10:27
2020-12-17T10:27
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
юри ратас
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
александр петров (посол)
эстония
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Посол России в Эстонии Александр Петров сообщил об интересе жителей республики к российской вакцине от коронавируса "Спутник V".Как отмечает портал эстонского телерадиовещания ERR, Петров написал об этом в письме на имя генерального директора департамента здоровья Эстонии Юллара Ланно."Добавлю, что к нам поступает немало обращений от проживающих в Эстонии граждан по поводу возможности вакцинироваться именно российским препаратом", - цитирует портал письмо посла России.Дипломат добавил, что если Эстония заинтересуется в приобретении российской вакцины, то она может связаться с Российским фондом прямых инвестиций.Ранее премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что его страна не планирует покупать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V"."Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им. Гамалеи. Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
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2020-12-17T10:27
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, юри ратас, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, александр петров (посол), эстония