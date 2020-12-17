https://ria.ru/20201217/unty-1589286753.html

От повседневной обуви до модного аксессуара: как унты покоряют Россию

От повседневной обуви до модного аксессуара: как унты покоряют Россию

Жители села Укурик в Забайкалье уже не первое десятилетие занимаются изготовлением унтов – традиционной обуви народов Крайнего Севера. Их сапожки ручной работы, РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T08:00

2020-12-17T08:00

2020-12-17T08:01

хорошие новости

хорошие новости

традиции

хилокский район

забайкальский край

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Жители села Укурик в Забайкалье уже не первое десятилетие занимаются изготовлением унтов – традиционной обуви народов Крайнего Севера. Их сапожки ручной работы, созданные в небольших мастерских с многолетней историей, считаются настоящим эксклюзивом – каждая пара получается уникальной и единственной в своем роде. Примерить яркие меховые сапожки, украшенные традиционными узорами, бисером и пайетками, а также узнать много интересного о появлении этого вида обуви на территории нашей страны смогут гости первого фестиваля унтов, который пройдет в Чите 26 декабря. На площадке местные производители также смогут представить свои образцы и принять участие в конкурсе, а гости мероприятия – полюбоваться на дефиле и присоединиться к тематической фотоакции. "Держи ноги в тепле"Унты с давних времен были повседневной обувью народов Крайнего Севера, а их название родом из Восточной Сибири: в переводе с эвенкийского языка слово "унты" означает "сапог"."В первую очередь это короткая меховая обувь у эвенков, которую шьют из оленьих камусов (шкур с ног) и украшают кусочками песцовых или заячьих камусов, цветным сукном, бисером. Внутри – меховая подкладка, а подошвы – из стриженой оленьей шкуры. Длинные унты стягиваются под коленом вздержкой. Также встречаются унты из конских камусов", – рассказали в ведомстве. Сегодня при пошиве этих сапог, способных выдержать морозы до 50°C, используются как традиционные наработки, так и современные нововведения. Например, нередко можно встретить унты на резиновой или кожаной подошве с утеплением из собачьей и овечьей шерсти. Помимо внешней привлекательности и практичности у этих меховых сапог есть еще одно существенное преимущество: они сохраняют все свои качества в течение 20–25 лет. При этом забайкальские унты отличаются от предмета традиционного народного промысла из других регионов. Как отметили в пресс-службе ведомства, они меньше по высоте, чем, например, якутские.Дефиле и выставкаЧтобы поддержать изготовителей меховых сапожек, министерством культуры Забайкальского края и региональным учебно-методическим центром культуры и народного творчества в Чите будет организован фестиваль унтов. Мероприятие пройдет впервые и соберет предпринимателей из Забайкалья и Бурятии. "Наш Забайкальский край славится своей неповторимой богатой культурой, которая уникальна во всех ее проявлениях. Часть ее – это традиционная забайкальская обувь, которая испокон веков была неотъемлемым элементом зимней одежды коренных народов региона. Сейчас изготовление унтов переросло в настоящее искусство и стало знаковым атрибутом забайкальской культуры", – отметила министр культуры региона Ирина Левкович.Гости фестиваля смогут посетить выставку-ярмарку, а также полюбоваться на дефиле в унтах, поучаствовать в народных играх и забавах и в фотоакции "А я в унтах". Изготовителей обуви ждет конкурс, в рамках которого их продукцию будут оценивать по разным критериям. Так, выбирая лучший дизайн женских, мужских и детских унтов, жюри будет в первую очередь обращать внимание на удобство колодки, оригинальность модели, фурнитуру. Также на фестивале определят лучшую семейную мастерскую и лучшего продукт-менеджера. Одна из номинаций – "Сохранение традиций" – носит имя Бальжина Намдакова – известного народного мастера Бурятии и Забайкалья, уроженца села Укурик Хилокского района. По итогам жюри определит самые красивые, теплые и удобные унты.

хилокский район

забайкальский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, традиции, хилокский район, забайкальский край