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Бальбек назвал условие для улучшения отношений России и Украины
Бальбек назвал условие для улучшения отношений России и Украины
Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек заявил, что до тех пор, пока на Украине залогом политической карьеры является "вирус русофобии", улучшения отношений с Россией РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T19:30
2020-12-17T19:30
россия
руслан бальбек
госдума рф
владимир путин
украина
в мире
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек заявил, что до тех пор, пока на Украине залогом политической карьеры является "вирус русофобии", улучшения отношений с Россией не будет.Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в четверг заявил, что украинские руководители приходят с лозунгами о прекращении конфликта в Донбассе, а потом оглядываются на националистов, и процесс замирает."Как же может (президент Украины Владимир - ред.) Зеленский не оглядываться на националистов, если он с самого начала своего политического пути им преданно смотрел в глаза? И теперь, став президентом, продолжает им, что называется, кланяться в пояс", - сказал РИА Новости Бальбек.Депутат отметил, что с приходом Зеленского на пост президента Украины отношения между странами не изменились."Я уверен, что до тех пор, пока на Украине залогом политической карьеры является наличие вируса русофобии, мира между нами не будет. Невозможно о чем-то разговаривать со слепым и глухим роботом, который запрограммирован только на одну фразу: "Русские во всем виноваты", - добавил Бальбек.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20201217/putin-1589676654.html
https://ria.ru/20201214/azarov-1589145207.html
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россия, руслан бальбек, госдума рф, владимир путин, украина, в мире

Бальбек назвал условие для улучшения отношений России и Украины

19:30 17.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек заявил, что до тех пор, пока на Украине залогом политической карьеры является "вирус русофобии", улучшения отношений с Россией не будет.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в четверг заявил, что украинские руководители приходят с лозунгами о прекращении конфликта в Донбассе, а потом оглядываются на националистов, и процесс замирает.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
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"Как же может (президент Украины Владимир - ред.) Зеленский не оглядываться на националистов, если он с самого начала своего политического пути им преданно смотрел в глаза? И теперь, став президентом, продолжает им, что называется, кланяться в пояс", - сказал РИА Новости Бальбек.
Депутат отметил, что с приходом Зеленского на пост президента Украины отношения между странами не изменились.
"Я уверен, что до тех пор, пока на Украине залогом политической карьеры является наличие вируса русофобии, мира между нами не будет. Невозможно о чем-то разговаривать со слепым и глухим роботом, который запрограммирован только на одну фразу: "Русские во всем виноваты", - добавил Бальбек.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Глава Комитета спасения Украины Николай Азаров на презентации доклада Мониторинг некоторых аспектов нарушений прав человека в Украине за 2017 год в пресс-центре МИА Россия сегодня. 22 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
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Экс-премьер Украины резко ответил на слова Кравчука о России
 
РоссияРуслан БальбекГосдума РФВладимир ПутинУкраинаВ мире
 
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