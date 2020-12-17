https://ria.ru/20201217/ukraina-1589789238.html

Повредившего корабль "на глазах у НАТО" украинского военного будут судить

Повредившего корабль "на глазах у НАТО" украинского военного будут судить

В Одесской области состоится суд над командиром артиллерийского катера "Скадовск", допустившим ошибку во время учений, сообщила пресс-служба Специализированной... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T19:26

2020-12-17T19:26

2020-12-17T22:03

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В Одесской области состоится суд над командиром артиллерийского катера "Скадовск", допустившим ошибку во время учений, сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона Украины.Как пишет УНИАН, во время совместных с НАТО военных учений "Си Бриз — 2017" командир боевого судна в ходе совершения маневров на реке Дунай не оценил обстановку, и корабль сел на мель.Теперь мужчину обвиняют в нарушении правил кораблевождения и небрежном отношении к военной службе. Украинские военные оценивают нанесенный командиром ущерб в 1,35 миллиона гривен (три с половиной миллиона рублей), эту сумму планируют взыскивать с обвиняемого.

https://ria.ru/20201217/armiya-1589745230.html

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