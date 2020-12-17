Обратившийся к Путину учитель из Ставрополья писал о проблемах жены
© РИА Новости / Владимир Подоксенов / Перейти в фотобанкТрансляция ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина на площадке для журналистов в Екатеринбурге
ПЯТИГОРСК, 17 дек - РИА Новости. Ставропольский учитель, который обратился к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на размер зарплаты, изложил в письме ситуацию своей жены, сообщил глава Буденновского муниципального округа Андрей Соколов.
В четверг на большой пресс-конференции президент России Владимир Путин зачитал письмо от Сергея Петровича Степанченко, который рассказал, что учитель высшей категории при нагрузке 18 часов получает заработную плату как у уборщицы.
"По поручению губернатора Ставрополья выехал на место, чтобы встретиться с Сергеем Петровичем и разобраться в сложившейся ситуации. В ходе беседы выяснилось, что в своем обращении Сергей Петрович говорил о своей супруге, которая является преподавателем в том же учебном заведении", - написал Соколов в Instagram.
Отмечается, что вместе с начальником отдела образования Андреем Матжановым и директором школы Викторией Лабовской детально обсудили с Сергеем Петровичем условия, при которых возможно увеличение заработной платы его супруги.