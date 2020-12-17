https://ria.ru/20201217/uchitel-1589808824.html

Обратившийся к Путину учитель из Ставрополья писал о проблемах жены

Обратившийся к Путину учитель из Ставрополья писал о проблемах жены

Ставропольский учитель, который обратился к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на размер зарплаты, изложил в письме ситуацию своей жены, сообщил глава... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T21:32

2020-12-17T21:32

2020-12-17T21:32

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

россия

андрей соколов

сергей степанченко

владимир путин

ставропольский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589738553_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_9e898b2bf8fbf885f0c4aad24edab13b.jpg

ПЯТИГОРСК, 17 дек - РИА Новости. Ставропольский учитель, который обратился к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на размер зарплаты, изложил в письме ситуацию своей жены, сообщил глава Буденновского муниципального округа Андрей Соколов.В четверг на большой пресс-конференции президент России Владимир Путин зачитал письмо от Сергея Петровича Степанченко, который рассказал, что учитель высшей категории при нагрузке 18 часов получает заработную плату как у уборщицы.Отмечается, что вместе с начальником отдела образования Андреем Матжановым и директором школы Викторией Лабовской детально обсудили с Сергеем Петровичем условия, при которых возможно увеличение заработной платы его супруги.

https://ria.ru/20201217/vrach-1589785067.html

россия

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей соколов, сергей степанченко, владимир путин, ставропольский край