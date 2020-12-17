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Путин заявил, что онлайн-образование не заменит прямой контакт с учителем

Путин заявил, что онлайн-образование не заменит прямой контакт с учителем

Онлайн-образование никогда не заменит прямой контакт с преподавателем, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T13:33

2020-12-17T13:33

2020-12-17T14:21

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большая пресс-конференция владимира путина – 2020

владимир путин

образование - общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Онлайн-образование никогда не заменит прямой контакт с преподавателем, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции."Конечно, онлайн-система, такой формат не заменит никогда прямого личного контакта между студентом, учащимся и преподавателем. Во всяком случае, этого еще очень долго не произойдет", - сказал Путин.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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