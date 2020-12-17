https://ria.ru/20201217/turtsiya-1589790861.html

В Турции выявили более 27 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В Турции выявили более 27 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 27 515, умерли 243 человека, это наибольший показатель с начала пандемии,... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T19:31

2020-12-17T19:31

2020-12-17T19:31

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

турция

стамбул

в мире

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АНКАРА, 17 дек - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 27 515, умерли 243 человека, это наибольший показатель с начала пандемии, свидетельствуют данные минздрава страны.Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в ряде регионов Турции, в том числе в Стамбуле, достигла третьего пика. В течение последних двух недель в стране неоднократно фиксировались рекордные показатели новых случаев коронавируса и смертей от него за сутки.Комментируя эти данные, Коджа написал в Twiiter, что после введенных в стране новых ограничительных мер в последние дни уменьшается число новых случаев коронавируса и больных в тяжелом состоянии.В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган объявил о введении круглосуточного комендантского часа в Турции на новогодние праздники, с 21.00 31 декабря до 5.00 4 января. Ранее комендантский час действовал с 21.00 до 5.00 в рабочие дни, а также с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника. Ранее в стране была приостановлена работа кафе и ресторанов, кроме обслуживания на вынос. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, турция, стамбул, в мире