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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201217/turtsiya-1589790861.html
В Турции выявили более 27 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В Турции выявили более 27 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 27 515, умерли 243 человека, это наибольший показатель с начала пандемии,... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T19:31
2020-12-17T19:31
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
турция
стамбул
в мире
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АНКАРА, 17 дек - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 27 515, умерли 243 человека, это наибольший показатель с начала пандемии, свидетельствуют данные минздрава страны.Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в ряде регионов Турции, в том числе в Стамбуле, достигла третьего пика. В течение последних двух недель в стране неоднократно фиксировались рекордные показатели новых случаев коронавируса и смертей от него за сутки.Комментируя эти данные, Коджа написал в Twiiter, что после введенных в стране новых ограничительных мер в последние дни уменьшается число новых случаев коронавируса и больных в тяжелом состоянии.В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган объявил о введении круглосуточного комендантского часа в Турции на новогодние праздники, с 21.00 31 декабря до 5.00 4 января. Ранее комендантский час действовал с 21.00 до 5.00 в рабочие дни, а также с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника. Ранее в стране была приостановлена работа кафе и ресторанов, кроме обслуживания на вынос. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, турция, стамбул, в мире

В Турции выявили более 27 тысяч случаев COVID-19 за сутки

19:31 17.12.2020
 
© AP Photo / Burhan OzbiliciСотрудники полиции Турции
Сотрудники полиции Турции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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АНКАРА, 17 дек - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 27 515, умерли 243 человека, это наибольший показатель с начала пандемии, свидетельствуют данные минздрава страны.
Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в ряде регионов Турции, в том числе в Стамбуле, достигла третьего пика. В течение последних двух недель в стране неоднократно фиксировались рекордные показатели новых случаев коронавируса и смертей от него за сутки.
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"Сегодня выявлено 27 515 новых случаев COVID-19. Умерли 243 больных, с начала пандемии - 17 364. В тяжелом состоянии находятся 5803 больных", - говорится в сводке турецкого минздрава.

Комментируя эти данные, Коджа написал в Twiiter, что после введенных в стране новых ограничительных мер в последние дни уменьшается число новых случаев коронавируса и больных в тяжелом состоянии.
В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган объявил о введении круглосуточного комендантского часа в Турции на новогодние праздники, с 21.00 31 декабря до 5.00 4 января. Ранее комендантский час действовал с 21.00 до 5.00 в рабочие дни, а также с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника. Ранее в стране была приостановлена работа кафе и ресторанов, кроме обслуживания на вынос.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТурцияСтамбулВ мире
 
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