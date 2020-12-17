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Туризм
https://ria.ru/20201217/turtsiya-1589641382.html
В Турции отменили запрет на провоз ручной клади в салоне самолета
В Турции отменили запрет на провоз ручной клади в салоне самолета
Запрет главного управления гражданской авиации Турции на провоз ручной клади в салоне самолета на рейсах отменяется, сообщает АТОР. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T11:38
2020-12-17T11:38
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Запрет главного управления гражданской авиации Турции на провоз ручной клади в салоне самолета на рейсах отменяется, сообщает АТОР. При открытии авиасообщения в августе 2020 года Управление гражданской авиации Турции довело до российских авиаперевозчиков сведения о новых "антиковидных" требованиях. В соответствии с ними, ручная кладь не допускалась для провоза в салоне самолета на рейсах в Турцию и из нее.Исключение делалось только для женских сумочек, мужских портфелей, чехлов для ноутбуков/сумок и детских сумок, сувениров из коммерческих зон аэропорта, предметов, привезенных с пассажиром (музыкальный инструмент, фотоаппарат), файлов дипломатических курьеров, ювелирных изделий. Остальные вещи должны были сдаваться в багаж без взимания дополнительной платы.Российские регулярные и чартерные авиаперевозчики сразу же предупредили об этих требованиях пассажиров. Ряд компаний разрешил сдавать ручную кладь в багаж (пять килограмм сверх нормы).Но с 17 декабря этот запрет отменяется, и ручную кладь пассажиры, следующие на рейсах в Турцию, из нее, а также на рейсах внутри страны, снова смогут провозить в салоне самолета.Начали приводить свои правила в соответствие с новыми требованиями Турции и российские авиакомпании, которые летают туда, в том числе чартерные. Туроператоры подтвердили, что уже получили подтверждение о возврате старых правил провоза ручной клади в салоне самолета от своих партнеров по перевозкам в Турцию.
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туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция

В Турции отменили запрет на провоз ручной клади в салоне самолета

11:38 17.12.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновСамолет авиакомпании Turkish Airlines на перроне в Международном аэропорту Стамбул
Самолет авиакомпании Turkish Airlines на перроне в Международном аэропорту Стамбул - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Запрет главного управления гражданской авиации Турции на провоз ручной клади в салоне самолета на рейсах отменяется, сообщает АТОР.
При открытии авиасообщения в августе 2020 года Управление гражданской авиации Турции довело до российских авиаперевозчиков сведения о новых "антиковидных" требованиях. В соответствии с ними, ручная кладь не допускалась для провоза в салоне самолета на рейсах в Турцию и из нее.
Исключение делалось только для женских сумочек, мужских портфелей, чехлов для ноутбуков/сумок и детских сумок, сувениров из коммерческих зон аэропорта, предметов, привезенных с пассажиром (музыкальный инструмент, фотоаппарат), файлов дипломатических курьеров, ювелирных изделий. Остальные вещи должны были сдаваться в багаж без взимания дополнительной платы.
Российские регулярные и чартерные авиаперевозчики сразу же предупредили об этих требованиях пассажиров. Ряд компаний разрешил сдавать ручную кладь в багаж (пять килограмм сверх нормы).
Но с 17 декабря этот запрет отменяется, и ручную кладь пассажиры, следующие на рейсах в Турцию, из нее, а также на рейсах внутри страны, снова смогут провозить в салоне самолета.
Начали приводить свои правила в соответствие с новыми требованиями Турции и российские авиакомпании, которые летают туда, в том числе чартерные.
Туроператоры подтвердили, что уже получили подтверждение о возврате старых правил провоза ручной клади в салоне самолета от своих партнеров по перевозкам в Турцию.
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