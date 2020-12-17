Путин призвал СМИ информационно поддержать развитие внутреннего туризма
14:52 17.12.2020 (обновлено: 14:53 17.12.2020)
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанкТуристы осматривают балкарскую теснину в Кабардино-Балкарской республике
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции призвал средства массовой информации поддержать развитие внутреннего туризма в России и больше рассказывать о возможностях регионов страны.
Ранее Путин сообщил, что власти перенесут средства, оставшиеся от программы туристического кешбэка в 2020 году, на следующий год и планируют наращивать этот вид услуги.
"Надо, чтобы это информационно разошлось так, как нам нужно. Поэтому обращаюсь к вам и к вашим коллегам, к средствам массовой информации, к тем, кто в интернете работает. Нужно поддержать развитие внутреннего туризма, почаще рассказывать и показывать возможности, которые предоставляет наша страна и различные регионы для наших же граждан и для наших гостей из-за границы", - сказал президент на конференции.
Первый этап программы продаж туров по России с возможностью частичного возврата средств в виде кешбэка прошел в России с 21 по 28 августа. Второй этап начался 15 октября и продлился до полуночи 5 декабря. В это время клиенты смогли приобрести туры и проживание с кешбэком на новых условиях на период до 10 января включительно. В программе участвовали поездки от двух ночей (ранее - от четырех), что позволяет отправиться в путешествия на выходные. Возврат в размере 20% распространялся на туры любой стоимости. Максимальный размер возврата был увеличен до 20 тысяч с 15 тысяч рублей.