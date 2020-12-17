https://ria.ru/20201217/turizm-1589704801.html

Путин призвал СМИ информационно поддержать развитие внутреннего туризма

Путин призвал СМИ информационно поддержать развитие внутреннего туризма

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции призвал средства массовой информации поддержать развитие внутреннего туризма в России и больше... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T14:52

2020-12-17T14:52

2020-12-17T14:53

туризм

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

россия

новости - туризм

владимир путин

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции призвал средства массовой информации поддержать развитие внутреннего туризма в России и больше рассказывать о возможностях регионов страны.Ранее Путин сообщил, что власти перенесут средства, оставшиеся от программы туристического кешбэка в 2020 году, на следующий год и планируют наращивать этот вид услуги.Первый этап программы продаж туров по России с возможностью частичного возврата средств в виде кешбэка прошел в России с 21 по 28 августа. Второй этап начался 15 октября и продлился до полуночи 5 декабря. В это время клиенты смогли приобрести туры и проживание с кешбэком на новых условиях на период до 10 января включительно. В программе участвовали поездки от двух ночей (ранее - от четырех), что позволяет отправиться в путешествия на выходные. Возврат в размере 20% распространялся на туры любой стоимости. Максимальный размер возврата был увеличен до 20 тысяч с 15 тысяч рублей.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

россия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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