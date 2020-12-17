https://ria.ru/20201217/turisty-1589809092.html
В МЧС рассказали о подмосковной пещере, где пропали туристы
В МЧС рассказали о подмосковной пещере, где пропали туристы
Обрушений в пещере в Подмосковье, где пропали 10 человек, не было, сообщает МЧС области. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T21:32
2020-12-17T21:32
2020-12-17T21:37
пропажа детей в подмосковных пещерах сьяны
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Обрушений в пещере в Подмосковье, где пропали 10 человек, не было, сообщает МЧС области."Обрушений в пещере не было", - говорится в сообщении.Отмечается, что группа пропавших в Подмосковье туристов вошла в пещеры в 10.45, должна была выйти в 19.00. Вход в пещеру один, находится на левом берегу реки Пахра между деревней Старосъяново и Новленское."На входе имеется журнал посещений, в который обязательно записываются следующие данные: время входа группы в пещеру, количество человек, планируемое время выхода, время выхода. К обозначенному времени - 19.00 группа из пещеры не вышла", - добавляется в сообщении.На месте работают 38 человек и 9 единиц техники, из них от МЧС 11 человек и 3 единицы техники.
https://ria.ru/20201217/peschery-1589807915.html
московская область (подмосковье)
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пропажа детей в подмосковных пещерах сьяны, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), происшествия