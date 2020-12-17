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Депутаты от КПРФ внесли в ГД свой вариант регулирования цен на продукты
Депутаты от КПРФ внесли в ГД свой вариант регулирования цен на продукты
Группа депутатов от КПРФ во главе со своим лидером Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект об установлении государственного регулирования... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T19:31
2020-12-17T19:31
кпрф
госдума рф
геннадий зюганов
экономика
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Группа депутатов от КПРФ во главе со своим лидером Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект об установлении государственного регулирования ценообразования на продовольственные "товары первой необходимости", следует из базы данных нижней палаты парламента."Речь идет об основных продуктах питания, таких как хлеб, хлебобулочные изделия, молоко, молочные продукты, некоторые мясные продукты, а также продукты детского питания", - поясняют авторы документа. "Принятие данного законопроекта позволит в период финансово-экономического кризиса в мире и в стране поддержать население государственными мерами по гибкому регулированию цен на продовольственные товары, особенно на продукты первой необходимости", - также считают его разработчики.Законопроект предусматривает установление правительством РФ предельных размеров торговых надбавок на отдельные виды сельскохозяйственной продукции и продовольствия, включая товары первой необходимости, для организаций, осуществляющих торговую деятельность. Но это не касается сельхозпотребкооперативов, осуществляющих торгово-закупочную деятельность, и организаций потребительской кооперации.Кабмину также предоставляется право устанавливать уровень предельных торговых наценок, но при этом они не должны превышать для производителей первичного сырья (зерна, молока, овощей и так далее) 45% от себестоимости их производства, для переработчиков -15% от отпускной цены производителя сырья, для организаций оптовой торговли - 10% от отпускной цены производителя продтоваров, для розничной торговли, включая рынки, и организаций общепита - 15% от отпускной цены производителя или оптовой цены.Правительство, в случае принятия этого закона, также будет устанавливать предельные размеры удельного веса отдельных видов импортной сельхозпродукции и продовольствия, допустимых в ассортименте реализуемых товаров.При этом региональные органы власти, согласно документу, установят перечень отдельных видов продовольственных товаров, включая товары первой необходимости, на которые устанавливаются предельные значения торговых наценок, и с учетом местной специфики этот перечень может быть расширен по сравнению с тем, что установит кабмин, но устанавливаемые на региональном уровне наценки не смогут превышать установленные правительством значения.
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кпрф, госдума рф, геннадий зюганов, экономика

Депутаты от КПРФ внесли в ГД свой вариант регулирования цен на продукты

19:31 17.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПодсолнечное масло в супермаркете
Подсолнечное масло в супермаркете - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Группа депутатов от КПРФ во главе со своим лидером Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект об установлении государственного регулирования ценообразования на продовольственные "товары первой необходимости", следует из базы данных нижней палаты парламента.
"Речь идет об основных продуктах питания, таких как хлеб, хлебобулочные изделия, молоко, молочные продукты, некоторые мясные продукты, а также продукты детского питания", - поясняют авторы документа. "Принятие данного законопроекта позволит в период финансово-экономического кризиса в мире и в стране поддержать население государственными мерами по гибкому регулированию цен на продовольственные товары, особенно на продукты первой необходимости", - также считают его разработчики.
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Законопроект предусматривает установление правительством РФ предельных размеров торговых надбавок на отдельные виды сельскохозяйственной продукции и продовольствия, включая товары первой необходимости, для организаций, осуществляющих торговую деятельность. Но это не касается сельхозпотребкооперативов, осуществляющих торгово-закупочную деятельность, и организаций потребительской кооперации.
Кабмину также предоставляется право устанавливать уровень предельных торговых наценок, но при этом они не должны превышать для производителей первичного сырья (зерна, молока, овощей и так далее) 45% от себестоимости их производства, для переработчиков -15% от отпускной цены производителя сырья, для организаций оптовой торговли - 10% от отпускной цены производителя продтоваров, для розничной торговли, включая рынки, и организаций общепита - 15% от отпускной цены производителя или оптовой цены.
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Правительство, в случае принятия этого закона, также будет устанавливать предельные размеры удельного веса отдельных видов импортной сельхозпродукции и продовольствия, допустимых в ассортименте реализуемых товаров.
При этом региональные органы власти, согласно документу, установят перечень отдельных видов продовольственных товаров, включая товары первой необходимости, на которые устанавливаются предельные значения торговых наценок, и с учетом местной специфики этот перечень может быть расширен по сравнению с тем, что установит кабмин, но устанавливаемые на региональном уровне наценки не смогут превышать установленные правительством значения.
 
КПРФГосдума РФГеннадий ЗюгановЭкономика
 
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