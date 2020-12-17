https://ria.ru/20201217/tresh_strim-1589777835.html
В РПЦ приветствуют обсуждение законодательного запрета "трэш-стримов"
В РПЦ приветствуют обсуждение законодательного запрета "трэш-стримов"
В Русской православной церкви считают своевременным предложение сенатора Алексея Пушкова о законодательном запрете так называемых "трэш-стримов" в сети, которое РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T18:37
2020-12-17T18:37
2020-12-17T18:37
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
владимир легойда
русская православная церковь
алексей пушков
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В Русской православной церкви считают своевременным предложение сенатора Алексея Пушкова о законодательном запрете так называемых "трэш-стримов" в сети, которое в РПЦ назвали "заслуживающим самого серьезного изучения".Пушков в среду в ходе пленарного заседания Совета Федерации выступил с идеей законодательно запретить трансляции в интернете, в которых в прямом эфире демонстрируется насилие над людьми. По его словам, подобное явление получило распространение в последнее время. Вопрос был поднят после недавнего резонансного случая с блогером Reeflay, в ходе стрима которого умерла девушка."Полагаю, что когда речь о поведении, которое потенциально может нанести вред здоровью и жизни человека, то необходимы предусмотренные законом предупредительные меры. Поэтому считаю предложение заслуживающим самого серьезного изучения", - написал в четверг в своем Telegram-канале глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.Он обратил внимание на то, что если трэш-стримы попадут под запрет, то любой человек, который увидит подобный контент, сможет сообщить об этом в правоохранительные органы.Раменский суд Подмосковья 4 декабря отправил блогера Reeflay в СИЗО на два месяца по обвинению в "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего". Ему грозит до 15 лет колонии. По данным экспертизы, у потерпевшей зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки и субдуральная гематома (кровь между оболочками мозга).
https://ria.ru/20201217/pushkov-1589710161.html
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новости - религия и мировоззрение, владимир легойда, русская православная церковь, алексей пушков
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В Русской православной церкви считают своевременным предложение сенатора Алексея Пушкова о законодательном запрете так называемых "трэш-стримов" в сети, которое в РПЦ назвали "заслуживающим самого серьезного изучения".
Пушков в среду в ходе пленарного заседания Совета Федерации выступил с идеей законодательно запретить трансляции в интернете, в которых в прямом эфире демонстрируется насилие над людьми. По его словам, подобное явление получило распространение в последнее время. Вопрос был поднят после недавнего резонансного случая с блогером Reeflay, в ходе стрима которого умерла девушка.
"Полагаю, что когда речь о поведении, которое потенциально может нанести вред здоровью и жизни человека, то необходимы предусмотренные законом предупредительные меры. Поэтому считаю предложение заслуживающим самого серьезного изучения", - написал в четверг в своем Telegram-канале глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Он обратил внимание на то, что если трэш-стримы попадут под запрет, то любой человек, который увидит подобный контент, сможет сообщить об этом в правоохранительные органы.
Раменский суд Подмосковья 4 декабря отправил блогера Reeflay в СИЗО на два месяца по обвинению в "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего". Ему грозит до 15 лет колонии. По данным экспертизы, у потерпевшей зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки и субдуральная гематома (кровь между оболочками мозга).