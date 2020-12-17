Трамп отрицает причастность к делу сына Байдена
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отрицает, что он имеет отношение к делу сына избранного президента США Джо Байдена Хантера или всей семьи.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали о намерении Дональда Трампа добиться назначения специального советника для расследования вопросов, связанных с сыном Джо Байдена Хантером.
Президент США назвал новости фейковыми и удручающими.
"Я не имею никакого отношения к потенциальному процессу по делу Хантера Байдена или семьи Байденов. Это всего лишь очередные фейковые новости", - написал Трамп в своем Twitter.
Байден-младший ранее заявил, что власти штата Делавэр ведут расследование по поводу уплаченных им налогов, при этом Джо Байден, избранный президентом США, выразил поддержку своему сыну. По данным телеканала Fox News, министерство юстиции США изучает в рамках расследования деловые отношения сына Байдена в Китае.
16 декабря, 22:44Байден прокомментировал расследование против сына
Действующий президент США Дональд Трамп ранее сообщал, что "Китай должен начать расследование в отношении Байденов". До этого Трамп заявлял, что Байден-младший "получал миллионы от Украины и Китая". СМИ сообщали, что в 2013 году во время вице-президентства Джо Байдена Хантер сопровождал его во время визита в Пекин. Согласно некоторым сообщениям СМИ, в Пекине Хантер помог организовать встречу для Джонатана Ли - главы китайского частного фонда прямых инвестиций BHR - со своим отцом. Как пишет The NewYorker, советники Джо Байдена опасались, что такие бизнес-встречи его сына в ходе официальных визитов поставить под огонь критики вице-президента.