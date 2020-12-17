Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201217/tramp-1589672074.html
СМИ: соседи Трампа во Флориде не хотят его возвращения в резиденцию
СМИ: соседи Трампа во Флориде не хотят его возвращения в резиденцию
Уходящий президент США Дональд Трамп не имеет права жить в своей резиденции Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич в штате Флорида, сообщает газета Washington Post со... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T13:14
2020-12-17T14:14
выборы президента сша — 2020
trump organization
флорида
в мире
дональд трамп
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0d/1589025004_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_6b7f8c68beb76df5028c4ce726eadbeb.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Уходящий президент США Дональд Трамп не имеет права жить в своей резиденции Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич в штате Флорида, сообщает газета Washington Post со ссылкой на письмо юриста Реджинальд Стамбо, представляющего интересы соседей Трампа."Город должен уведомить Трампа о том, что он не может использовать Мар-а-Лаго в качестве своей резиденции", - приводит газета слова из письма юриста, адресованного мэру Палм-Бич.Как считает Стамбо, Трамп утратил право проживать в Мар-а-Лаго, когда в 1993 году подписал с городом соглашение, согласно которому его резиденция была преобразована в частный клуб. Членам клуба запрещено проживать в гостевых комнатах клуба более 21 дня в году, и один период пребывания не может превышать недели."В Палм-Бич продается множество прекрасных домов, и мы уверены, что президент найдет то, что отвечает его потребностям", - сообщается в письме Стамбо.Пресс-секретарь Белого дома и мэр города Палм-Бич отказались от комментариев. "Нет никаких действующих документов или соглашений, которые бы запрещали президенту Трампу проживать в Мар-о-Лаго", - сообщил анонимный представитель компании Трампа Trump Organization, не обладающий полномочиями давать официальные комментарии по данному вопросу.Сложившаяся ситуация может создать трудности для Секретной службы США, которая будет охранять Трампа даже после окончания президентства. Секретным агентам будет выделена отдельная комната в будущем дома Трампа, но, если он не сможет жить в Мар-о-Лаго, службе придется в срочном порядке разработать новый план по охране президента.Как сообщает Washington Post, Трамп неоднократно имел разногласия со своими соседями в Палм-Бич. Жители города высказали обеспокоенность в связи с пробками и перекрытием дорог, вызванными частыми поездками президента в клуб. Трамп также нарушал местные нормы еще до того, как стал президентом, например, установил на территории резиденции флагшток, превышающий местные ограничения по высоте.
https://ria.ru/20201217/tramp-1589611175.html
https://ria.ru/20201215/pobeditel-1589158766.html
флорида
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0d/1589025004_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_8fccd8786d1a20b6d20245db030dad10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
trump organization, флорида, в мире, дональд трамп, сша

СМИ: соседи Трампа во Флориде не хотят его возвращения в резиденцию

13:14 17.12.2020 (обновлено: 14:14 17.12.2020)
 
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп в окружении армейских кадетов
Президент США Дональд Трамп в окружении армейских кадетов - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Уходящий президент США Дональд Трамп не имеет права жить в своей резиденции Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич в штате Флорида, сообщает газета Washington Post со ссылкой на письмо юриста Реджинальд Стамбо, представляющего интересы соседей Трампа.
"Город должен уведомить Трампа о том, что он не может использовать Мар-а-Лаго в качестве своей резиденции", - приводит газета слова из письма юриста, адресованного мэру Палм-Бич.
Как считает Стамбо, Трамп утратил право проживать в Мар-а-Лаго, когда в 1993 году подписал с городом соглашение, согласно которому его резиденция была преобразована в частный клуб. Членам клуба запрещено проживать в гостевых комнатах клуба более 21 дня в году, и один период пребывания не может превышать недели.
"В Палм-Бич продается множество прекрасных домов, и мы уверены, что президент найдет то, что отвечает его потребностям", - сообщается в письме Стамбо.
Президент США Дональд Трамп в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
Вчера, 08:25Выборы президента США — 2020
СМИ: Трамп откажется покидать Белый дом в день инаугурации Байдена
Пресс-секретарь Белого дома и мэр города Палм-Бич отказались от комментариев. "Нет никаких действующих документов или соглашений, которые бы запрещали президенту Трампу проживать в Мар-о-Лаго", - сообщил анонимный представитель компании Трампа Trump Organization, не обладающий полномочиями давать официальные комментарии по данному вопросу.
Сложившаяся ситуация может создать трудности для Секретной службы США, которая будет охранять Трампа даже после окончания президентства. Секретным агентам будет выделена отдельная комната в будущем дома Трампа, но, если он не сможет жить в Мар-о-Лаго, службе придется в срочном порядке разработать новый план по охране президента.
Как сообщает Washington Post, Трамп неоднократно имел разногласия со своими соседями в Палм-Бич. Жители города высказали обеспокоенность в связи с пробками и перекрытием дорог, вызванными частыми поездками президента в клуб. Трамп также нарушал местные нормы еще до того, как стал президентом, например, установил на территории резиденции флагшток, превышающий местные ограничения по высоте.
Джо Байден в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря, 08:00Выборы президента США — 2020
И все же Байден. Что помешало Трампу взять реванш
 
Выборы президента США — 2020Trump OrganizationФлоридаВ миреДональд ТрампСША
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:10Институт Склифосовского выполнил более 1,1 миллиона тестов на COVID-19
09:10СМИ: российские компании сообщили о сложностях при экспорте пшеницы
09:06В Москве 5821 пациент вылечился от коронавируса за сутки
09:05Рогозин назвал сроки первого в 2021 году пуска с Восточного
09:04Правительство утвердило правила компенсации части затрат на выпуск хлеба
09:01Минтруд предложил упростить процедуру оформления больничного
09:00Ученые создали среду для визуализации любых объектов от городов до планет
09:00Ученые предложили, как снизить потери энергии при разделении нефти
08:55Привитый от COVID-19 глава депздрава Югры рассказал о своем состоянии
08:45Отсидевший за убийство отца житель Югры зарезал и мать
08:42Губернатор Колымы объявил 31 декабря выходным
08:19Общественники предложили сделать виртуальный контент собственностью
08:18На Фиджи не менее двух человек погибли из-за циклона "Яса"
08:12В Якутии 31 декабря будет рабочим днем
08:10Для водоснабжения Крыма предложили использовать субмаринные источники
08:07В израильских поликлиниках открыли запись на прививки
08:01Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в пятницу
07:51Москвичей в пятницу ждет облачная погода и до минус трех
07:43В Крыму назвали продление антироссийских санкций ЕС "никчемной акцией"
07:17Аналитик назвал проигравших от строительства "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния