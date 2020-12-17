https://ria.ru/20201217/tramp-1589672074.html

СМИ: соседи Трампа во Флориде не хотят его возвращения в резиденцию

СМИ: соседи Трампа во Флориде не хотят его возвращения в резиденцию

Уходящий президент США Дональд Трамп не имеет права жить в своей резиденции Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич в штате Флорида, сообщает газета Washington Post со... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T13:14

2020-12-17T13:14

2020-12-17T14:14

выборы президента сша — 2020

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Уходящий президент США Дональд Трамп не имеет права жить в своей резиденции Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич в штате Флорида, сообщает газета Washington Post со ссылкой на письмо юриста Реджинальд Стамбо, представляющего интересы соседей Трампа."Город должен уведомить Трампа о том, что он не может использовать Мар-а-Лаго в качестве своей резиденции", - приводит газета слова из письма юриста, адресованного мэру Палм-Бич.Как считает Стамбо, Трамп утратил право проживать в Мар-а-Лаго, когда в 1993 году подписал с городом соглашение, согласно которому его резиденция была преобразована в частный клуб. Членам клуба запрещено проживать в гостевых комнатах клуба более 21 дня в году, и один период пребывания не может превышать недели."В Палм-Бич продается множество прекрасных домов, и мы уверены, что президент найдет то, что отвечает его потребностям", - сообщается в письме Стамбо.Пресс-секретарь Белого дома и мэр города Палм-Бич отказались от комментариев. "Нет никаких действующих документов или соглашений, которые бы запрещали президенту Трампу проживать в Мар-о-Лаго", - сообщил анонимный представитель компании Трампа Trump Organization, не обладающий полномочиями давать официальные комментарии по данному вопросу.Сложившаяся ситуация может создать трудности для Секретной службы США, которая будет охранять Трампа даже после окончания президентства. Секретным агентам будет выделена отдельная комната в будущем дома Трампа, но, если он не сможет жить в Мар-о-Лаго, службе придется в срочном порядке разработать новый план по охране президента.Как сообщает Washington Post, Трамп неоднократно имел разногласия со своими соседями в Палм-Бич. Жители города высказали обеспокоенность в связи с пробками и перекрытием дорог, вызванными частыми поездками президента в клуб. Трамп также нарушал местные нормы еще до того, как стал президентом, например, установил на территории резиденции флагшток, превышающий местные ограничения по высоте.

https://ria.ru/20201217/tramp-1589611175.html

https://ria.ru/20201215/pobeditel-1589158766.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

trump organization, флорида, в мире, дональд трамп, сша