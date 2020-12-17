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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201217/tramp-1589629633.html
Эксперт рассказал, что ждет Трампа при отказе покидать Белый дом
Эксперт рассказал, что ждет Трампа при отказе покидать Белый дом
Служба безопасности выведет Дональда Трампа из Белого дома силой, если он откажется покидать резиденцию после инаугурации Джо Байдена, заявил РИА Новости... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T10:50
2020-12-17T10:50
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Служба безопасности выведет Дональда Трампа из Белого дома силой, если он откажется покидать резиденцию после инаугурации Джо Байдена, заявил РИА Новости программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.Как сообщил ранее телеканал CNN, Трамп заявил некоторым советникам, что откажется покидать Белый дом в день инаугурации избранного президента Джо Байдена."Там не нужна полиция и вертолеты. Это не как боевик. Есть служба безопасности президента, есть охрана Белого дома. У них есть инструкция, они ее обязаны выполнять. В час X новым президентом становится другое лицо. Они обязаны принимать это лицо. А другому частному лицу, которое вчера было президентом, но сегодня не является, уже запрещено там быть", - отметил он.Трамп и его юристы знают об этих правилах, такие заявления - это некий эпатаж, вряд ли он будет устраивать шоу в ущерб себе и своей репутации. Тем более у него есть политические планы дальше, добавил Тимофеев.При этом Трамп может покинуть резиденцию не публично, а частным образом, никаких ритуалов ухода нет, отметил эксперт.В понедельник выборщики проголосовали в соответствии с результатами всенародного голосования, прошедшего 3 ноября. По его итогам Байден, как и прогнозировалось, набрал 306 голосов, подтвердив свою победу на прошедших выборах. Трамп поражения до сих пор не признал. Формальное утверждение итогов голосования состоится 6 января, инаугурация Байдена состоится 20 января.
https://ria.ru/20201216/privivka-1589582414.html
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дональд трамп, джо байден

Эксперт рассказал, что ждет Трампа при отказе покидать Белый дом

10:50 17.12.2020
 
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп в окружении армейских кадетов
Президент США Дональд Трамп в окружении армейских кадетов - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Служба безопасности выведет Дональда Трампа из Белого дома силой, если он откажется покидать резиденцию после инаугурации Джо Байдена, заявил РИА Новости программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.
Как сообщил ранее телеканал CNN, Трамп заявил некоторым советникам, что откажется покидать Белый дом в день инаугурации избранного президента Джо Байдена.
"В современной истории такого не было. Но если вдруг президент откажется покидать свою резиденцию, насколько я знаю, его должны будут оттуда убрать силой. Потому что это резиденция президента США. После инаугурации им становится Джо Байден. У Трампа полномочия истекают в январе. Соответственно, господин Трамп просто становится гражданином США, частным лицом. Нахождение частных лиц на территории резиденции без специального разрешения запрещено, и поэтому частное лицо Дональд Трамп будет службой безопасности выведен с этого объекта", - объяснил Тимофеев.
"Там не нужна полиция и вертолеты. Это не как боевик. Есть служба безопасности президента, есть охрана Белого дома. У них есть инструкция, они ее обязаны выполнять. В час X новым президентом становится другое лицо. Они обязаны принимать это лицо. А другому частному лицу, которое вчера было президентом, но сегодня не является, уже запрещено там быть", - отметил он.
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Трамп и его юристы знают об этих правилах, такие заявления - это некий эпатаж, вряд ли он будет устраивать шоу в ущерб себе и своей репутации. Тем более у него есть политические планы дальше, добавил Тимофеев.
При этом Трамп может покинуть резиденцию не публично, а частным образом, никаких ритуалов ухода нет, отметил эксперт.
"Трамп известен своим эпатажем. Но, конечно, в Америке все-таки власть закона. И если закон говорит, что частное лицо не может находиться на определенном объекте, его оттуда уберут", - резюмировал Тимофеев.
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В понедельник выборщики проголосовали в соответствии с результатами всенародного голосования, прошедшего 3 ноября. По его итогам Байден, как и прогнозировалось, набрал 306 голосов, подтвердив свою победу на прошедших выборах. Трамп поражения до сих пор не признал. Формальное утверждение итогов голосования состоится 6 января, инаугурация Байдена состоится 20 января.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо Байден
 
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