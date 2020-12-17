https://ria.ru/20201217/tramp-1589629633.html

Эксперт рассказал, что ждет Трампа при отказе покидать Белый дом

Эксперт рассказал, что ждет Трампа при отказе покидать Белый дом

Служба безопасности выведет Дональда Трампа из Белого дома силой, если он откажется покидать резиденцию после инаугурации Джо Байдена, заявил РИА Новости... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T10:50

2020-12-17T10:50

2020-12-17T10:50

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Служба безопасности выведет Дональда Трампа из Белого дома силой, если он откажется покидать резиденцию после инаугурации Джо Байдена, заявил РИА Новости программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.Как сообщил ранее телеканал CNN, Трамп заявил некоторым советникам, что откажется покидать Белый дом в день инаугурации избранного президента Джо Байдена."Там не нужна полиция и вертолеты. Это не как боевик. Есть служба безопасности президента, есть охрана Белого дома. У них есть инструкция, они ее обязаны выполнять. В час X новым президентом становится другое лицо. Они обязаны принимать это лицо. А другому частному лицу, которое вчера было президентом, но сегодня не является, уже запрещено там быть", - отметил он.Трамп и его юристы знают об этих правилах, такие заявления - это некий эпатаж, вряд ли он будет устраивать шоу в ущерб себе и своей репутации. Тем более у него есть политические планы дальше, добавил Тимофеев.При этом Трамп может покинуть резиденцию не публично, а частным образом, никаких ритуалов ухода нет, отметил эксперт.В понедельник выборщики проголосовали в соответствии с результатами всенародного голосования, прошедшего 3 ноября. По его итогам Байден, как и прогнозировалось, набрал 306 голосов, подтвердив свою победу на прошедших выборах. Трамп поражения до сих пор не признал. Формальное утверждение итогов голосования состоится 6 января, инаугурация Байдена состоится 20 января.

https://ria.ru/20201216/privivka-1589582414.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201217/kosmos-1589628866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден