https://ria.ru/20201217/tets-1589691501.html

Путин обещал изучить проблему с ТЭЦ в Рязани

Путин обещал изучить проблему с ТЭЦ в Рязани

Президент РФ Владимир Путин пообещал рязанскому журналисту разобраться в проблемах, связанных с Ново-Рязанской ТЭЦ и призвал его не расстраиваться из-за травли, РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T14:12

2020-12-17T14:12

2020-12-17T14:12

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

сергей насонов

владимир путин

рязань

общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал рязанскому журналисту разобраться в проблемах, связанных с Ново-Рязанской ТЭЦ и призвал его не расстраиваться из-за травли, отметив, что и про него пишут "всякую фигню".Главный редактор 62 Info Антон Насонов - один из победителей конкурса общероссийского народного фронта "Правда и справедливость", подготовил видеоролик о проблемах Рязани, связанных с работой Ново-Рязанской ТЭЦ. В ходе пресс-конференции Путина в четверг он пожаловался главе государства на то, что видео было слито в сеть, после чего на него началась травля и обвинения в продажности.Обращаясь к журналисту, Путин отметил, что работа в СМИ всегда связана с определенными рисками. Президент подчеркнул, что, если материал Насонова повлек за собой такую резкую, вероятно, "проплаченную" реакцию, это говорит о том, что он "на правильном пути".Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201217/lekarstva-1589687228.html

рязань

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сергей насонов, владимир путин, рязань, общество