Путин обещал изучить проблему с ТЭЦ в Рязани
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал рязанскому журналисту разобраться в проблемах, связанных с Ново-Рязанской ТЭЦ и призвал его не расстраиваться из-за травли, отметив, что и про него пишут "всякую фигню".
Главный редактор 62 Info Антон Насонов - один из победителей конкурса общероссийского народного фронта "Правда и справедливость", подготовил видеоролик о проблемах Рязани, связанных с работой Ново-Рязанской ТЭЦ. В ходе пресс-конференции Путина в четверг он пожаловался главе государства на то, что видео было слито в сеть, после чего на него началась травля и обвинения в продажности.
"Я посмотрю обязательно и попрошу соответствующие структуры обратить внимание, вам спасибо большое. А вы держитесь, мужайтесь – ничего здесь ничего такого необычного не происходит. Такова жизнь – борьба, вон, обо мне тоже всякую фигню пишут, но что теперь сделать", - сказал Путин.
Обращаясь к журналисту, Путин отметил, что работа в СМИ всегда связана с определенными рисками. Президент подчеркнул, что, если материал Насонова повлек за собой такую резкую, вероятно, "проплаченную" реакцию, это говорит о том, что он "на правильном пути".