https://ria.ru/20201217/test-1589617037.html

В России провели более 84,3 миллиона тестов на коронавирус

В России провели более 84,3 миллиона тестов на коронавирус

Более 84,3 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 497 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T09:27

2020-12-17T09:27

2020-12-17T09:27

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Более 84,3 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 497 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.За сутки в России проведено 497 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201217/vaktsina-1589616798.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество