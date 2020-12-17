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В России провели более 84,3 миллиона тестов на коронавирус
В России провели более 84,3 миллиона тестов на коронавирус
Более 84,3 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 497 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T09:27
2020-12-17T09:27
2020-12-17T09:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Более 84,3 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 497 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.За сутки в России проведено 497 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201217/vaktsina-1589616798.html
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коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество