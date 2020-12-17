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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201217/tekhnologii-1589743819.html
Подмосковье попало в топ-10 по внедрению умных технологий
Подмосковье попало в топ-10 по внедрению умных технологий
В рейтинг лидеров России по цифровизации попало 14 городов Московской области. Об этом рассказал министр госуправления, информационных технологий и связи... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T16:48
2020-12-17T16:48
новости подмосковья
жкх
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В рейтинг лидеров России по цифровизации попало 14 городов Московской области. Об этом рассказал министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар, сообщил телеканал "360".Исследователи оценивали развитие электронных услуг для местных жителей и бизнеса, а также внедрение умных технологий. Всего специалисты проанализировали 203 населенных пункта России.Цифровая трансформация затрагивает все сферы в Подмосковье, в том числе городское хозяйство."Внедряются умные технологии по контролю за содержанием наших территорий, транспортом, медициной", – заявил Рымар.Например, в области функционирует портал "Добродел". Благодаря ему можно быстро получить обратную связь от жителей. Также с помощью него принимаются обращения, связанные с уровнем качества услуг. В частности, речь идет про ЖКХ и благоустройство. Сервис позволяет представителям населенного пункта подключаться к электронным голосованиям.В 2019 году Московская область первая в стране открыла Центр управления регионом (ЦУР). Он объединяет информацию относительно всех сфер жизни в регионе. Специалисты контролируют 600 категорий проблем – от ям на дорогах до выплаты социальных пособий.В Подмосковье также оцифрованы контейнерные площадки, что позволяет следить за вывозом мусора. Кроме того, жителям доступны онлайн 194 государственные услуги на портале uslugi.mosreg.ru.В рейтинг попали Химки, Балашиха, Подольск, Щелково, Домодедово, Реутов, Долгопрудный, Одинцово, Раменское, Серпухов, Орехово-Зуево, Дубна, Ивантеевка и Наро-Фоминск.
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60
жкх, московская область (подмосковье)

Подмосковье попало в топ-10 по внедрению умных технологий

16:48 17.12.2020
 
© РИА Новости / Илья ПиталевПациенты записываются на прием к врачу через электронные терминалы
Пациенты записываются на прием к врачу через электронные терминалы - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В рейтинг лидеров России по цифровизации попало 14 городов Московской области. Об этом рассказал министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар, сообщил телеканал "360".
Исследователи оценивали развитие электронных услуг для местных жителей и бизнеса, а также внедрение умных технологий. Всего специалисты проанализировали 203 населенных пункта России.
Цифровая трансформация затрагивает все сферы в Подмосковье, в том числе городское хозяйство.
"Внедряются умные технологии по контролю за содержанием наших территорий, транспортом, медициной", – заявил Рымар.
Например, в области функционирует портал "Добродел". Благодаря ему можно быстро получить обратную связь от жителей. Также с помощью него принимаются обращения, связанные с уровнем качества услуг. В частности, речь идет про ЖКХ и благоустройство. Сервис позволяет представителям населенного пункта подключаться к электронным голосованиям.
В 2019 году Московская область первая в стране открыла Центр управления регионом (ЦУР). Он объединяет информацию относительно всех сфер жизни в регионе. Специалисты контролируют 600 категорий проблем – от ям на дорогах до выплаты социальных пособий.
В Подмосковье также оцифрованы контейнерные площадки, что позволяет следить за вывозом мусора. Кроме того, жителям доступны онлайн 194 государственные услуги на портале uslugi.mosreg.ru.
В рейтинг попали Химки, Балашиха, Подольск, Щелково, Домодедово, Реутов, Долгопрудный, Одинцово, Раменское, Серпухов, Орехово-Зуево, Дубна, Ивантеевка и Наро-Фоминск.
 
Новости ПодмосковьяЖКХМосковская область (Подмосковье)
 
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