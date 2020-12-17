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Республика Татарстан
https://ria.ru/20201217/tatarstan-1589801043.html
Число самозанятых в Татарстане превысило 100 тысяч
Число самозанятых в Татарстане превысило 100 тысяч
Число зарегистрированных в Татарстане самозанятых граждан превысило 100 тысяч, увеличившись с начала года более чем на 60%, сообщает министерство экономики... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T20:26
2020-12-17T20:26
республика татарстан
россия
республика татарстан (татарстан)
экономика
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КАЗАНЬ, 17 дек - РИА Новости. Число зарегистрированных в Татарстане самозанятых граждан превысило 100 тысяч, увеличившись с начала года более чем на 60%, сообщает министерство экономики республики.Татарстан в 2019 году стал одним из четырех пилотных регионов по внедрению специального налогового режима – налога на профессиональный доход. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников могли установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% – с компаниями.С 1 июля этого года налог на профессиональный доход введен во всех субъектах страны, в настоящее время общая численность самозанятых в России превысила 1 миллион человек.По информации минэкономики, общее количество самозанятых в республике увеличилось в текущем году более чем на 38 тысяч, по итогам 2019 года численность граждан, выбравших для себя налог на профессиональный доход, составляла 62 тысячи человек. Значительный рост желающих вести свое дело в правовом поле в Татарстане был зафиксирован в период ограничительных мероприятий, вызванных пандемией.В июне текущего года на федеральном уровне принят закон, предоставляющий доступ самозанятым к мероприятиям государственной поддержки и, по сути, приравнивающий их к предпринимателям. Среди них расширение льготных финансовых инструментов, увеличение программ обучения, предоставление маркетингового сопровождения.Для самозанятых Татарстана доступна бесплатная консультационная поддержка в центре "Мой бизнес", центре поддержки самозанятых и у специалистов интернет-ресурса "Проверенный бизнес". Начиная с 1 декабря в республике дан старт микрофинансовому продукту "Самозанятые". Для татарстанцев, удовлетворяющих требованиям программы, доступно до 500 тысяч рублей под 6% годовых на срок от трех до 24 месяцев на любые обоснованные заемщиками затраты, необходимые для осуществления деятельности, прибыль от которой облагается налогом на профессиональный доход. Кроме того, гарантийный фонд Татарстана предоставляет поручительство в размере до 50% от суммы микрозайма.
https://ria.ru/20201216/elektrosamokat-1589592071.html
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россия, республика татарстан (татарстан), экономика

Число самозанятых в Татарстане превысило 100 тысяч

20:26 17.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на Казанский Кремль
Вид на Казанский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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КАЗАНЬ, 17 дек - РИА Новости. Число зарегистрированных в Татарстане самозанятых граждан превысило 100 тысяч, увеличившись с начала года более чем на 60%, сообщает министерство экономики республики.
Татарстан в 2019 году стал одним из четырех пилотных регионов по внедрению специального налогового режима – налога на профессиональный доход. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников могли установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% – с компаниями.
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С 1 июля этого года налог на профессиональный доход введен во всех субъектах страны, в настоящее время общая численность самозанятых в России превысила 1 миллион человек.

"Предприниматели республики оценили удобство и простоту ведения бизнеса в качестве самозанятых. Более 100 тысяч зарегистрированы на сегодня в качестве самозанятых в Татарстане, это 10% от общей численности самозанятых России", - говорится в сообщении.

По информации минэкономики, общее количество самозанятых в республике увеличилось в текущем году более чем на 38 тысяч, по итогам 2019 года численность граждан, выбравших для себя налог на профессиональный доход, составляла 62 тысячи человек. Значительный рост желающих вести свое дело в правовом поле в Татарстане был зафиксирован в период ограничительных мероприятий, вызванных пандемией.
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В июне текущего года на федеральном уровне принят закон, предоставляющий доступ самозанятым к мероприятиям государственной поддержки и, по сути, приравнивающий их к предпринимателям. Среди них расширение льготных финансовых инструментов, увеличение программ обучения, предоставление маркетингового сопровождения.
Для самозанятых Татарстана доступна бесплатная консультационная поддержка в центре "Мой бизнес", центре поддержки самозанятых и у специалистов интернет-ресурса "Проверенный бизнес". Начиная с 1 декабря в республике дан старт микрофинансовому продукту "Самозанятые". Для татарстанцев, удовлетворяющих требованиям программы, доступно до 500 тысяч рублей под 6% годовых на срок от трех до 24 месяцев на любые обоснованные заемщиками затраты, необходимые для осуществления деятельности, прибыль от которой облагается налогом на профессиональный доход. Кроме того, гарантийный фонд Татарстана предоставляет поручительство в размере до 50% от суммы микрозайма.
 
Республика ТатарстанРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)Экономика
 
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