https://ria.ru/20201217/tatarstan-1589801043.html

Число самозанятых в Татарстане превысило 100 тысяч

Число самозанятых в Татарстане превысило 100 тысяч

Число зарегистрированных в Татарстане самозанятых граждан превысило 100 тысяч, увеличившись с начала года более чем на 60%, сообщает министерство экономики... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T20:26

2020-12-17T20:26

2020-12-17T20:26

республика татарстан

россия

республика татарстан (татарстан)

экономика

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КАЗАНЬ, 17 дек - РИА Новости. Число зарегистрированных в Татарстане самозанятых граждан превысило 100 тысяч, увеличившись с начала года более чем на 60%, сообщает министерство экономики республики.Татарстан в 2019 году стал одним из четырех пилотных регионов по внедрению специального налогового режима – налога на профессиональный доход. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников могли установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% – с компаниями.С 1 июля этого года налог на профессиональный доход введен во всех субъектах страны, в настоящее время общая численность самозанятых в России превысила 1 миллион человек.По информации минэкономики, общее количество самозанятых в республике увеличилось в текущем году более чем на 38 тысяч, по итогам 2019 года численность граждан, выбравших для себя налог на профессиональный доход, составляла 62 тысячи человек. Значительный рост желающих вести свое дело в правовом поле в Татарстане был зафиксирован в период ограничительных мероприятий, вызванных пандемией.В июне текущего года на федеральном уровне принят закон, предоставляющий доступ самозанятым к мероприятиям государственной поддержки и, по сути, приравнивающий их к предпринимателям. Среди них расширение льготных финансовых инструментов, увеличение программ обучения, предоставление маркетингового сопровождения.Для самозанятых Татарстана доступна бесплатная консультационная поддержка в центре "Мой бизнес", центре поддержки самозанятых и у специалистов интернет-ресурса "Проверенный бизнес". Начиная с 1 декабря в республике дан старт микрофинансовому продукту "Самозанятые". Для татарстанцев, удовлетворяющих требованиям программы, доступно до 500 тысяч рублей под 6% годовых на срок от трех до 24 месяцев на любые обоснованные заемщиками затраты, необходимые для осуществления деятельности, прибыль от которой облагается налогом на профессиональный доход. Кроме того, гарантийный фонд Татарстана предоставляет поручительство в размере до 50% от суммы микрозайма.

https://ria.ru/20201216/elektrosamokat-1589592071.html

https://ria.ru/20201210/tatarstan-1588555455.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика татарстан (татарстан), экономика