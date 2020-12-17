https://ria.ru/20201217/tank-1589612350.html
Легкий танк "Спрут-СДМ1" прошел испытания на море и в субтропиках
Легкий танк "Спрут-СДМ1" прошел испытания на море и в субтропиках
Единственный в мире легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" прошел испытания в Черном море, в ходе которых подтвердил способность без подготовки преодолевать водные... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T08:45
2020-12-17T08:45
2020-12-17T10:16
новое оружие россии
спрут-сдм1 (легкий танк)
россия
ростех
безопасность
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Единственный в мире легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" прошел испытания в Черном море, в ходе которых подтвердил способность без подготовки преодолевать водные преграды при волнении моря до трех баллов, сообщает пресс-служба госкорпорации "Ростех"."В ходе госиспытаний легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" для ВДВ продемонстрировал высокие водоходные качества в акватории Черного моря и доказал свою надежность на плаву. Испытания подтвердили, что боевая машина способна без подготовки преодолевать водные преграды при волнении моря до трех баллов, вести на плаву стрельбу и легко выходить на неподготовленный берег", - говорится в сообщении.По словам индустриального директора комплекса вооружений "Ростеха" Бекхана Оздоева, в ходе госиспытаний "Спрут" также подвергся экстремальным проверкам в море, в средней полосе России и субтропиках, где температура воздуха достигала +40 градусов."На начало следующего года намечены испытания в условиях низких температур. "Спрут-СДМ1", в первую очередь, предназначен для российских десантников. Можно ожидать, что показанные "Спрутом" возможности заинтересуют и зарубежных заказчиков", - добавил он.Легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" представляет собой боевую бронированную гусеничную плавающую машину с артиллерийско-ракетным комплексом вооружения калибра 125 миллиметров, которая может без дозаправки совершать марши на расстояние 500 километров, транспортироваться десантными кораблями и самолетами военно-транспортной авиации, десантироваться посадочным и парашютным способом вместе с экипажем на борту.По огневой мощи "Спрут-СДМ1" не уступает танкам типа Т-80, Т-90, а по подвижности на суше и воде находится на уровне БМД-4М. Эти и другие качества в сочетании с круговым вращением башни и стабилизацией вооружения в двух плоскостях позволяют использовать "Спрут-СДМ1" как легкий плавающий танк.
https://ria.ru/20201127/tank-1586569220.html
https://ria.ru/20200731/1575195371.html
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Испытания единственного в мире легкого плавающего танка "Спрут"
Ростех показал кадры испытаний единственного в мире легкого плавающего танка «Спрут», способного вести стрельбу прямо на плаву
2020-12-17T08:45
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PT1M20S
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спрут-сдм1 (легкий танк), россия, ростех, безопасность