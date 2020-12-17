Сьяновские каменоломни
© Фото : ГУ МЧС России по Московской областиСьяновские пещеры
© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Десять человек, занимавшихся спортивным ориентированием, в том числе восемь детей, не вышли из пещер Сьяны в Домодедово, они не выходили на связь с утра, вскоре их нашли живыми и здоровыми, сообщило ГУ МЧС Подмосковья.
Ниже приводится справочная информация о Сьяновских каменоломнях.
Сьяновские каменоломни - подмосковная система искусственных пещер, расположенная в Домодедовском районе Московской области между деревнями Сьяново и Новленское на высоком левом берегу реки Пахры. Это самая крупная в Подмосковье подземная система катакомб и тоннелей общей длиной до 30 км.
Возникновение пещеры принято датировать XVII веком. Активные работы проводилась в Сьянах до второй половине XIX века. Здесь добывали строительный материал для крепостей и храмов белокаменной Москвы.
В советское время отсюда возили камень для укрепления взлетных полос, в годы Великой Отечественной войны здесь размещался госпиталь, затем - сейсмическая станция. В 1974 году входы в Сьяны засыпали. К этому времени система подземных ходов превышала 90 километров.
В 1988 году освоение пещер началось заново, когда группа московских студентов по собственной инициативе раскопала один из входов - "Кошачий лаз". Длина пещеры составила к тому времени 19 км.
В настоящее время это единственный действующий вход в пещеру, ранее их было три. Он представляет собой колодец глубиной около 4 м, расположенный в торцевой части котловины, возможно, древнего карьера.
Сьяны представляют собой оборудованные для различных целей штреки высотой от полуметра до 3.5 метров.
В пещере оборудован православный храм, концертная площадка и "жилые" помещения со стульями и спальными местами.