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Сьяновские каменоломни
Сьяновские каменоломни
Десять человек, занимавшихся спортивным ориентированием, в том числе восемь детей, не вышли из пещер Сьяны в Домодедово, они не выходили на связь с утра, вскоре РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T22:42
2020-12-17T22:42
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
московская область (подмосковье)
справки
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Десять человек, занимавшихся спортивным ориентированием, в том числе восемь детей, не вышли из пещер Сьяны в Домодедово, они не выходили на связь с утра, вскоре их нашли живыми и здоровыми, сообщило ГУ МЧС Подмосковья.Ниже приводится справочная информация о Сьяновских каменоломнях.Сьяновские каменоломни - подмосковная система искусственных пещер, расположенная в Домодедовском районе Московской области между деревнями Сьяново и Новленское на высоком левом берегу реки Пахры. Это самая крупная в Подмосковье подземная система катакомб и тоннелей общей длиной до 30 км.Возникновение пещеры принято датировать XVII веком. Активные работы проводилась в Сьянах до второй половине XIX века. Здесь добывали строительный материал для крепостей и храмов белокаменной Москвы.В советское время отсюда возили камень для укрепления взлетных полос, в годы Великой Отечественной войны здесь размещался госпиталь, затем - сейсмическая станция. В 1974 году входы в Сьяны засыпали. К этому времени система подземных ходов превышала 90 километров.В 1988 году освоение пещер началось заново, когда группа московских студентов по собственной инициативе раскопала один из входов - "Кошачий лаз". Длина пещеры составила к тому времени 19 км.В настоящее время это единственный действующий вход в пещеру, ранее их было три. Он представляет собой колодец глубиной около 4 м, расположенный в торцевой части котловины, возможно, древнего карьера.Сьяны представляют собой оборудованные для различных целей штреки высотой от полуметра до 3.5 метров.В пещере оборудован православный храм, концертная площадка и "жилые" помещения со стульями и спальными местами.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, московская область (подмосковье), справки

Сьяновские каменоломни

22:42 17.12.2020
 
© Фото : ГУ МЧС России по Московской областиСьяновские пещеры
Сьяновские пещеры - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Десять человек, занимавшихся спортивным ориентированием, в том числе восемь детей, не вышли из пещер Сьяны в Домодедово, они не выходили на связь с утра, вскоре их нашли живыми и здоровыми, сообщило ГУ МЧС Подмосковья.
Ниже приводится справочная информация о Сьяновских каменоломнях.
Сьяновские каменоломни - подмосковная система искусственных пещер, расположенная в Домодедовском районе Московской области между деревнями Сьяново и Новленское на высоком левом берегу реки Пахры. Это самая крупная в Подмосковье подземная система катакомб и тоннелей общей длиной до 30 км.
Возникновение пещеры принято датировать XVII веком. Активные работы проводилась в Сьянах до второй половине XIX века. Здесь добывали строительный материал для крепостей и храмов белокаменной Москвы.
В советское время отсюда возили камень для укрепления взлетных полос, в годы Великой Отечественной войны здесь размещался госпиталь, затем - сейсмическая станция. В 1974 году входы в Сьяны засыпали. К этому времени система подземных ходов превышала 90 километров.
В 1988 году освоение пещер началось заново, когда группа московских студентов по собственной инициативе раскопала один из входов - "Кошачий лаз". Длина пещеры составила к тому времени 19 км.
В настоящее время это единственный действующий вход в пещеру, ранее их было три. Он представляет собой колодец глубиной около 4 м, расположенный в торцевой части котловины, возможно, древнего карьера.
Сьяны представляют собой оборудованные для различных целей штреки высотой от полуметра до 3.5 метров.
В пещере оборудован православный храм, концертная площадка и "жилые" помещения со стульями и спальными местами.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваМосковская область (Подмосковье)Справки
 
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