https://ria.ru/20201217/stroyka-1589623240.html

Новая школа появится в селе Липецкой области

Новая школа появится в селе Липецкой области

Новая школа строится в селе Большой Хомутец Добровского района в рамках программы "Современный облик сельских территорий" государственной программы "Комплексное РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T10:27

2020-12-17T10:27

2020-12-17T10:27

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 17 дек – РИА Новости. Новая школа строится в селе Большой Хомутец Добровского района в рамках программы "Современный облик сельских территорий" государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, работы уже ведутся, возведены первый и второй этажи, установлены окна. Внутри помещения идут отделочные работы, параллельно строители занимаются кладкой стен третьего этажа, монтируют пожарные резервуары и инженерные сети.Артамонов отметил, что строительство новой школы обойдётся почти в 200 миллионов рублей, и она должна принять первых учеников уже в сентябре 2021 года."Проделан серьезный объем работы, подрядчик хорошо себя зарекомендовал, он уже строил усманскую поликлинику и быстро ее сделал. Думаю, к новому учебному году эта школа будет сдана. А мы проконтролируем сроки исполнения работ", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20201216/chaplygin-1589549867.html

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игорь артамонов