https://ria.ru/20201217/stroyka-1589623240.html
Новая школа появится в селе Липецкой области
Новая школа появится в селе Липецкой области
Новая школа строится в селе Большой Хомутец Добровского района в рамках программы "Современный облик сельских территорий" государственной программы "Комплексное РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T10:27
2020-12-17T10:27
2020-12-17T10:27
липецкая область
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589624028_0:61:1000:624_1920x0_80_0_0_74475f6542f87db4ac8fdb55e852913f.jpg
ЛИПЕЦК, 17 дек – РИА Новости. Новая школа строится в селе Большой Хомутец Добровского района в рамках программы "Современный облик сельских территорий" государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, работы уже ведутся, возведены первый и второй этажи, установлены окна. Внутри помещения идут отделочные работы, параллельно строители занимаются кладкой стен третьего этажа, монтируют пожарные резервуары и инженерные сети.Артамонов отметил, что строительство новой школы обойдётся почти в 200 миллионов рублей, и она должна принять первых учеников уже в сентябре 2021 года."Проделан серьезный объем работы, подрядчик хорошо себя зарекомендовал, он уже строил усманскую поликлинику и быстро ее сделал. Думаю, к новому учебному году эта школа будет сдана. А мы проконтролируем сроки исполнения работ", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20201216/chaplygin-1589549867.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589624028_83:0:971:666_1920x0_80_0_0_5aa0a0e130548888269683616c18c33b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 17 дек – РИА Новости
. Новая школа строится в селе Большой Хомутец Добровского района в рамках программы "Современный облик сельских территорий" государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий", сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, работы уже ведутся, возведены первый и второй этажи, установлены окна. Внутри помещения идут отделочные работы, параллельно строители занимаются кладкой стен третьего этажа, монтируют пожарные резервуары и инженерные сети.
Артамонов отметил, что строительство новой школы обойдётся почти в 200 миллионов рублей, и она должна принять первых учеников уже в сентябре 2021 года.
"Проделан серьезный объем работы, подрядчик хорошо себя зарекомендовал, он уже строил усманскую поликлинику и быстро ее сделал. Думаю, к новому учебному году эта школа будет сдана. А мы проконтролируем сроки исполнения работ", - сказал Артамонов.