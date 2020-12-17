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Липецкая область
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Новая школа появится в селе Липецкой области
Новая школа появится в селе Липецкой области
Новая школа строится в селе Большой Хомутец Добровского района в рамках программы "Современный облик сельских территорий" государственной программы "Комплексное РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T10:27
2020-12-17T10:27
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 17 дек – РИА Новости. Новая школа строится в селе Большой Хомутец Добровского района в рамках программы "Современный облик сельских территорий" государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, работы уже ведутся, возведены первый и второй этажи, установлены окна. Внутри помещения идут отделочные работы, параллельно строители занимаются кладкой стен третьего этажа, монтируют пожарные резервуары и инженерные сети.Артамонов отметил, что строительство новой школы обойдётся почти в 200 миллионов рублей, и она должна принять первых учеников уже в сентябре 2021 года."Проделан серьезный объем работы, подрядчик хорошо себя зарекомендовал, он уже строил усманскую поликлинику и быстро ее сделал. Думаю, к новому учебному году эта школа будет сдана. А мы проконтролируем сроки исполнения работ", - сказал Артамонов.
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игорь артамонов

Новая школа появится в селе Липецкой области

10:27 17.12.2020
 
© Фото : Администрация Липецкой областиСтройка новой трехэтажной школы в селе Большой Хомутец Добровского района
Стройка новой трехэтажной школы в селе Большой Хомутец Добровского района - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© Фото : Администрация Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 17 дек – РИА Новости. Новая школа строится в селе Большой Хомутец Добровского района в рамках программы "Современный облик сельских территорий" государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, работы уже ведутся, возведены первый и второй этажи, установлены окна. Внутри помещения идут отделочные работы, параллельно строители занимаются кладкой стен третьего этажа, монтируют пожарные резервуары и инженерные сети.
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Артамонов отметил, что строительство новой школы обойдётся почти в 200 миллионов рублей, и она должна принять первых учеников уже в сентябре 2021 года.
"Проделан серьезный объем работы, подрядчик хорошо себя зарекомендовал, он уже строил усманскую поликлинику и быстро ее сделал. Думаю, к новому учебному году эта школа будет сдана. А мы проконтролируем сроки исполнения работ", - сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
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