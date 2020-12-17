https://ria.ru/20201217/strategiya-1589770313.html

Ярославцы могут принять участие в обновлении стратегии региона

Ярославцы могут принять участие в обновлении стратегии региона

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов по итогам большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина дал поручение правительству области дополнить... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T18:14

2020-12-17T18:14

2020-12-17T18:14

ярославская область

россия

дмитрий миронов

владимир путин

ярославская область

общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов по итогам большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина дал поручение правительству области дополнить стратегию социально-экономического развития региона мерами социального характера, принять участие в их разработке смогут все жители региона, сообщает пресс-служба главы области.Глава Ярославской области отметил, что задачи по сохранению населения, здоровьесбережению, созданию безопасной среды для жизни и развитию цифровых технологий в связи с пандемией вышли на первый план и потому региональная стратегия "10 точек роста" должна быть скорректирована с учетом вызовов времени.Отмечается, что в 2020 году заканчивается второй этап реализации стратегии социально-экономического развития области, в создании которой участвовал большой коллектив профессионалов, специалистов, учитывавших пожелания жителей региона. "Здесь нужна не только экспертиза специалистов – ученых, практиков, предпринимателей, но и общественная экспертиза, чтобы органы власти областного и муниципального уровня сделали свою работу более эффективной в нынешних условиях. Я поручаю правительству организовать обсуждения и дискуссии по вопросам реализации стратегии "10 точек роста", собрать мнения профессиональных сообществ и граждан и при необходимости внести коррективы. Еще раз подчеркну: актуализированная стратегия должна учитывать мнения ярославцев", - заявил Миронов.Губернатор добавил, что реализация уточненной стратегии останется приоритетом в работе до 2025 года. Также она станет основой для построения следующего стратегического документа региона.

https://ria.ru/20201204/proekt-1587609655.html

https://ria.ru/20201208/turist-1588153857.html

россия

ярославская область

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россия, дмитрий миронов, владимир путин, ярославская область, общество