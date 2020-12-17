Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область
Ярославская область
https://ria.ru/20201217/strategiya-1589770313.html
Ярославцы могут принять участие в обновлении стратегии региона
Ярославцы могут принять участие в обновлении стратегии региона
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов по итогам большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина дал поручение правительству области дополнить... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T18:14
2020-12-17T18:14
ярославская область
россия
дмитрий миронов
владимир путин
ярославская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151968/13/1519681340_0:8:3613:2040_1920x0_80_0_0_8b507a916c748148030653b617e4d2a1.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов по итогам большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина дал поручение правительству области дополнить стратегию социально-экономического развития региона мерами социального характера, принять участие в их разработке смогут все жители региона, сообщает пресс-служба главы области.Глава Ярославской области отметил, что задачи по сохранению населения, здоровьесбережению, созданию безопасной среды для жизни и развитию цифровых технологий в связи с пандемией вышли на первый план и потому региональная стратегия "10 точек роста" должна быть скорректирована с учетом вызовов времени.Отмечается, что в 2020 году заканчивается второй этап реализации стратегии социально-экономического развития области, в создании которой участвовал большой коллектив профессионалов, специалистов, учитывавших пожелания жителей региона. "Здесь нужна не только экспертиза специалистов – ученых, практиков, предпринимателей, но и общественная экспертиза, чтобы органы власти областного и муниципального уровня сделали свою работу более эффективной в нынешних условиях. Я поручаю правительству организовать обсуждения и дискуссии по вопросам реализации стратегии "10 точек роста", собрать мнения профессиональных сообществ и граждан и при необходимости внести коррективы. Еще раз подчеркну: актуализированная стратегия должна учитывать мнения ярославцев", - заявил Миронов.Губернатор добавил, что реализация уточненной стратегии останется приоритетом в работе до 2025 года. Также она станет основой для построения следующего стратегического документа региона.
https://ria.ru/20201204/proekt-1587609655.html
https://ria.ru/20201208/turist-1588153857.html
россия
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151968/13/1519681340_442:0:3173:2048_1920x0_80_0_0_6b7f512945937382e283e542998cac2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий миронов, владимир путин, ярославская область, общество

Ярославцы могут принять участие в обновлении стратегии региона

18:14 17.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВид на Ярославский речной порт
Вид на Ярославский речной порт - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов по итогам большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина дал поручение правительству области дополнить стратегию социально-экономического развития региона мерами социального характера, принять участие в их разработке смогут все жители региона, сообщает пресс-служба главы области.
Глава Ярославской области отметил, что задачи по сохранению населения, здоровьесбережению, созданию безопасной среды для жизни и развитию цифровых технологий в связи с пандемией вышли на первый план и потому региональная стратегия "10 точек роста" должна быть скорректирована с учетом вызовов времени.
Ярославль - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 08:51Ярославская область
Ярославские власти рассказали о реализации нацпроектов во время пандемии

"Мы строили далеко идущие амбициозные планы, но ситуация изменилась. В это непростое время усиливается значение мер социального характера, направленных на помощь человеку, а также мер поддержки экономики. И это еще раз прозвучало сегодня в вопросах от граждан во время общения главы государства с жителями страны. Мы не можем делать вид, что ничего не изменилось, и жить по прошлогоднему расписанию, поэтому считаю важным привести стратегию в соответствие с изменившимися приоритетами", – приводятся в сообщении пресс-службы слова Миронова.

Отмечается, что в 2020 году заканчивается второй этап реализации стратегии социально-экономического развития области, в создании которой участвовал большой коллектив профессионалов, специалистов, учитывавших пожелания жителей региона. "Здесь нужна не только экспертиза специалистов – ученых, практиков, предпринимателей, но и общественная экспертиза, чтобы органы власти областного и муниципального уровня сделали свою работу более эффективной в нынешних условиях. Я поручаю правительству организовать обсуждения и дискуссии по вопросам реализации стратегии "10 точек роста", собрать мнения профессиональных сообществ и граждан и при необходимости внести коррективы. Еще раз подчеркну: актуализированная стратегия должна учитывать мнения ярославцев", - заявил Миронов.
Губернатор добавил, что реализация уточненной стратегии останется приоритетом в работе до 2025 года. Также она станет основой для построения следующего стратегического документа региона.
Блюда на столе одного из ресторанов Ярославля на пути маршрута в рамках проекта развития гастрономического туризма в Ярославской области - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 10:26Ярославская область
Ярославская область зазывает туристов шоколадом и огурцами
 
Ярославская областьРоссияДмитрий МироновВладимир ПутинЯрославская областьОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:06В Москве 5821 пациент вылечился от коронавируса за сутки
09:05Рогозин назвал сроки первого в 2021 году пуска с Восточного
09:04Правительство утвердило правила компенсации части затрат на выпуск хлеба
09:01Минтруд предложил упростить процедуру оформления больничного
09:00Ученые создали среду для визуализации любых объектов от городов до планет
09:00Ученые предложили, как снизить потери энергии при разделении нефти
08:55Привитый от COVID-19 глава депздрава Югры рассказал о своем состоянии
08:45Отсидевший за убийство отца житель Югры зарезал и мать
08:42Губернатор Колымы объявил 31 декабря выходным
08:19Общественники предложили сделать виртуальный контент собственностью
08:18На Фиджи не менее двух человек погибли из-за циклона "Яса"
08:12В Якутии 31 декабря будет рабочим днем
08:10Для водоснабжения Крыма предложили использовать субмаринные источники
08:07В израильских поликлиниках открыли запись на прививки
08:01Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в пятницу
07:51Москвичей в пятницу ждет облачная погода и до минус трех
07:43В Крыму назвали продление антироссийских санкций ЕС "никчемной акцией"
07:17Аналитик назвал проигравших от строительства "Северного потока — 2"
07:13Концертный зал Красноярска оштрафовали за нарушения на концерте Zivert
07:06Нарколог назвал два единственных повода для употребления алкоголя
Лента новостейМолния