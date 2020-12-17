Ярославцы могут принять участие в обновлении стратегии региона
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов по итогам большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина дал поручение правительству области дополнить стратегию социально-экономического развития региона мерами социального характера, принять участие в их разработке смогут все жители региона, сообщает пресс-служба главы области.
Глава Ярославской области отметил, что задачи по сохранению населения, здоровьесбережению, созданию безопасной среды для жизни и развитию цифровых технологий в связи с пандемией вышли на первый план и потому региональная стратегия "10 точек роста" должна быть скорректирована с учетом вызовов времени.
"Мы строили далеко идущие амбициозные планы, но ситуация изменилась. В это непростое время усиливается значение мер социального характера, направленных на помощь человеку, а также мер поддержки экономики. И это еще раз прозвучало сегодня в вопросах от граждан во время общения главы государства с жителями страны. Мы не можем делать вид, что ничего не изменилось, и жить по прошлогоднему расписанию, поэтому считаю важным привести стратегию в соответствие с изменившимися приоритетами", – приводятся в сообщении пресс-службы слова Миронова.
Отмечается, что в 2020 году заканчивается второй этап реализации стратегии социально-экономического развития области, в создании которой участвовал большой коллектив профессионалов, специалистов, учитывавших пожелания жителей региона. "Здесь нужна не только экспертиза специалистов – ученых, практиков, предпринимателей, но и общественная экспертиза, чтобы органы власти областного и муниципального уровня сделали свою работу более эффективной в нынешних условиях. Я поручаю правительству организовать обсуждения и дискуссии по вопросам реализации стратегии "10 точек роста", собрать мнения профессиональных сообществ и граждан и при необходимости внести коррективы. Еще раз подчеркну: актуализированная стратегия должна учитывать мнения ярославцев", - заявил Миронов.
Губернатор добавил, что реализация уточненной стратегии останется приоритетом в работе до 2025 года. Также она станет основой для построения следующего стратегического документа региона.