https://ria.ru/20201217/ssha-1589782463.html

В США число случаев COVID-19 превысило 17 миллионов

В США число случаев COVID-19 превысило 17 миллионов

Общее число случаев заражения коронавирусом в США превысило 17 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T18:54

2020-12-17T18:54

2020-12-17T19:38

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

университет джонса хопкинса

сша

в мире

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Общее число случаев заражения коронавирусом в США превысило 17 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По информации университета, с начала эпидемии в США коронавирусом заразились 17 000 408 человек, скончались 307 770 тысяч.В четверг университет Джонса Хопкинса сообщил о рекордно высоком суточном росте числа заразившихся коронавирусом в США – свыше 247 тысяч.Во всем мире, согласно данным университета, COVID-19 заразились более 74 миллионов человек, умерли свыше 1,6 миллиона заразившихся. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201217/vaktsina-1589604831.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, сша, в мире