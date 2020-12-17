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В США число случаев COVID-19 превысило 17 миллионов
В США число случаев COVID-19 превысило 17 миллионов
Общее число случаев заражения коронавирусом в США превысило 17 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T18:54
2020-12-17T18:54
2020-12-17T19:38
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
университет джонса хопкинса
сша
в мире
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Общее число случаев заражения коронавирусом в США превысило 17 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По информации университета, с начала эпидемии в США коронавирусом заразились 17 000 408 человек, скончались 307 770 тысяч.В четверг университет Джонса Хопкинса сообщил о рекордно высоком суточном росте числа заразившихся коронавирусом в США – свыше 247 тысяч.Во всем мире, согласно данным университета, COVID-19 заразились более 74 миллионов человек, умерли свыше 1,6 миллиона заразившихся. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, сша, в мире