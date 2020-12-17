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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201217/ssha-1589782463.html
В США число случаев COVID-19 превысило 17 миллионов
В США число случаев COVID-19 превысило 17 миллионов
Общее число случаев заражения коронавирусом в США превысило 17 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T18:54
2020-12-17T19:38
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
университет джонса хопкинса
сша
в мире
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Общее число случаев заражения коронавирусом в США превысило 17 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По информации университета, с начала эпидемии в США коронавирусом заразились 17 000 408 человек, скончались 307 770 тысяч.В четверг университет Джонса Хопкинса сообщил о рекордно высоком суточном росте числа заразившихся коронавирусом в США – свыше 247 тысяч.Во всем мире, согласно данным университета, COVID-19 заразились более 74 миллионов человек, умерли свыше 1,6 миллиона заразившихся. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, сша, в мире

В США число случаев COVID-19 превысило 17 миллионов

18:54 17.12.2020 (обновлено: 19:38 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Общее число случаев заражения коронавирусом в США превысило 17 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По информации университета, с начала эпидемии в США коронавирусом заразились 17 000 408 человек, скончались 307 770 тысяч.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
В четверг университет Джонса Хопкинса сообщил о рекордно высоком суточном росте числа заразившихся коронавирусом в США – свыше 247 тысяч.
Во всем мире, согласно данным университета, COVID-19 заразились более 74 миллионов человек, умерли свыше 1,6 миллиона заразившихся.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Плакат у здания штаб-квартиры Pfizer в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
Вчера, 04:16Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Университет Джонса ХопкинсаСШАВ мире
 
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