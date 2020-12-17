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Число случаев COVID-19 в США за сутки выросло на рекордные 247 тысяч

Число случаев COVID-19 в США за сутки выросло на рекордные 247 тысяч

Число случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на рекордные 247 403, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T15:45

2020-12-17T15:45

2020-12-17T15:45

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

сша

в мире

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на рекордные 247 403, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Ранее рекорд заражений был зафиксирован в субботу 12 декабря и составил более 230 тысяч.По данным университета, за минувшие 24 часа в США скончались 3656 пациентов с подтвержденным заболеванием.По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 16,9 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 307 тысяч человек. Выздоровели более 6 миллионов. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

сша

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире