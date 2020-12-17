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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201217/ssha-1589721484.html
Число случаев COVID-19 в США за сутки выросло на рекордные 247 тысяч
Число случаев COVID-19 в США за сутки выросло на рекордные 247 тысяч
Число случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на рекордные 247 403, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T15:45
2020-12-17T15:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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в мире
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на рекордные 247 403, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Ранее рекорд заражений был зафиксирован в субботу 12 декабря и составил более 230 тысяч.По данным университета, за минувшие 24 часа в США скончались 3656 пациентов с подтвержденным заболеванием.По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 16,9 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 307 тысяч человек. Выздоровели более 6 миллионов. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире

Число случаев COVID-19 в США за сутки выросло на рекордные 247 тысяч

15:45 17.12.2020
 
© AP Photo / Lynne SladkyМедицинский работник в Майами
Медицинский работник в Майами - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© AP Photo / Lynne Sladky
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на рекордные 247 403, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Ранее рекорд заражений был зафиксирован в субботу 12 декабря и составил более 230 тысяч.
По данным университета, за минувшие 24 часа в США скончались 3656 пациентов с подтвержденным заболеванием.
По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 16,9 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 307 тысяч человек. Выздоровели более 6 миллионов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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