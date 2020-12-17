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SpaceX отложил запуск Falcon 9 со спутником для американской разведки
SpaceX отложил запуск Falcon 9 со спутником для американской разведки
Старт ракеты-носителя Falcon 9 с миссией NROL-108 для космической разведки США отложен до пятницы из-за выявленных в ходе подготовки к запуску технических... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T19:45
2020-12-17T19:45
spacex falcon 9
космос - риа наука
министерство обороны сша
spacex
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безопасность
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ВАШИНГТОН, 17 дек – РИА Новости. Старт ракеты-носителя Falcon 9 с миссией NROL-108 для космической разведки США отложен до пятницы из-за выявленных в ходе подготовки к запуску технических проблем со второй ступенью, сообщила компания SpaceX.Старт ракеты должен был состояться в 9.45 по времени Восточного побережья США (17.45 мск), однако приблизительно за две минуты до старта была дана команда о его отмене. Как сообщила компания, это произошло из-за нештатного показателя второй ступени Falcon 9.Поскольку стартовое окно позволяло, специалисты надеялись выяснить и ликвидировать возникшую проблему, но по истечении полутора часов приняли решение отменить запуск, планируется, что новая попытка состоится в пятницу. "Отменяем на сегодня запуск NROL-108, чтобы специалисты могли внимательнее изучить данные. Falcon 9 и NROL-108 в хорошем состоянии. Специалисты работают над тем, чтобы использовать резервное окно запуска, которое открывается завтра в 9.00 (17.00 мск)", - сообщила SpaceX в Twitter.SpaceX выполняет запуски для военной космической разведки США по контракту с Пентагоном. Нынешний старт должен стать пятым полетом для многоразовой первой ступени Falcon 9.
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РИА Новости
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spacex falcon 9, космос - риа наука, министерство обороны сша, spacex, сша, безопасность

SpaceX отложил запуск Falcon 9 со спутником для американской разведки

19:45 17.12.2020
 
© ArianespaceЗапуск ракеты-носителя "Союз" со спутником ОАЭ Falcon Eye с космодрома Куру. Кадр видео
Запуск ракеты-носителя Союз со спутником ОАЭ Falcon Eye с космодрома Куру. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© Arianespace
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ВАШИНГТОН, 17 дек – РИА Новости. Старт ракеты-носителя Falcon 9 с миссией NROL-108 для космической разведки США отложен до пятницы из-за выявленных в ходе подготовки к запуску технических проблем со второй ступенью, сообщила компания SpaceX.
Старт ракеты должен был состояться в 9.45 по времени Восточного побережья США (17.45 мск), однако приблизительно за две минуты до старта была дана команда о его отмене. Как сообщила компания, это произошло из-за нештатного показателя второй ступени Falcon 9.
Поскольку стартовое окно позволяло, специалисты надеялись выяснить и ликвидировать возникшую проблему, но по истечении полутора часов приняли решение отменить запуск, планируется, что новая попытка состоится в пятницу. "Отменяем на сегодня запуск NROL-108, чтобы специалисты могли внимательнее изучить данные. Falcon 9 и NROL-108 в хорошем состоянии. Специалисты работают над тем, чтобы использовать резервное окно запуска, которое открывается завтра в 9.00 (17.00 мск)", - сообщила SpaceX в Twitter.
SpaceX выполняет запуски для военной космической разведки США по контракту с Пентагоном. Нынешний старт должен стать пятым полетом для многоразовой первой ступени Falcon 9.
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