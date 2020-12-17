https://ria.ru/20201217/sposob-1589596896.html

Энерготерапевт назвал способы быстрее восстановиться после COVID-19

Энерготерапевт назвал способы быстрее восстановиться после COVID-19

Долговременные стрессы и общее подавленное состояние снижают иммунитет ‒ это общеизвестно. Если говорить об устойчивости организма конкретно перед... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T02:14

2020-12-17T02:14

2020-12-17T02:21

распространение нового коронавируса

дмитрий сандул

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Как быстрее избавиться от последствий коронавируса

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579832391_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e2e8196d42e49fb315fc8650d4cee52d.jpg

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Долговременные стрессы и общее подавленное состояние снижают иммунитет ‒ это общеизвестно. Если говорить об устойчивости организма конкретно перед коронавирусом, то особое значение имеет состояние легких, пояснил в интервью радио Sputnik энерготерапевт, реабилитолог, психолог, массажист Дмитрий Сандул. Специалист пояснил, что для этого очень полезны физические упражнения, активизирующие дыхание: "когда мы начинаем отжиматься или делать любое движение, мы очищаем легкие и восстанавливаем их силу".По его словам, тем, кому не удалось избежать инфекции, ускорить реабилитацию организма после выздоровления также помогут физические упражнения ‒ но уже другие, не связанные со значительными нагрузками, например, йога и цигун.Еще одна восточная методика ‒ массаж биологически активных точек лица (БАТ) будет способствовать возвращению обоняния, заверил энерготерапевт.Также хорошей помощью в период реабилитации могут стать баня и сауна, считает Сандул. Еще, добавил он, в период реабилитации полезно плавание – легкие при этом постоянно интенсивно работают.Но перед тем, как подвергать организм в период реабилитации даже таким умеренным нагрузкам, следует посоветоваться с врачом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201216/koronavirus-1589507264.html

https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589408580.html

https://ria.ru/20201215/kovid-1589294106.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий сандул, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, общество