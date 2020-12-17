https://ria.ru/20201217/sposob-1589596896.html
Энерготерапевт назвал способы быстрее восстановиться после COVID-19
Энерготерапевт назвал способы быстрее восстановиться после COVID-19
Долговременные стрессы и общее подавленное состояние снижают иммунитет ‒ это общеизвестно. Если говорить об устойчивости организма конкретно перед... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T02:14
2020-12-17T02:14
2020-12-17T02:21
распространение нового коронавируса
дмитрий сандул
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Как быстрее избавиться от последствий коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579832391_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e2e8196d42e49fb315fc8650d4cee52d.jpg
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Долговременные стрессы и общее подавленное состояние снижают иммунитет ‒ это общеизвестно. Если говорить об устойчивости организма конкретно перед коронавирусом, то особое значение имеет состояние легких, пояснил в интервью радио Sputnik энерготерапевт, реабилитолог, психолог, массажист Дмитрий Сандул. Специалист пояснил, что для этого очень полезны физические упражнения, активизирующие дыхание: "когда мы начинаем отжиматься или делать любое движение, мы очищаем легкие и восстанавливаем их силу".По его словам, тем, кому не удалось избежать инфекции, ускорить реабилитацию организма после выздоровления также помогут физические упражнения ‒ но уже другие, не связанные со значительными нагрузками, например, йога и цигун.Еще одна восточная методика ‒ массаж биологически активных точек лица (БАТ) будет способствовать возвращению обоняния, заверил энерготерапевт.Также хорошей помощью в период реабилитации могут стать баня и сауна, считает Сандул. Еще, добавил он, в период реабилитации полезно плавание – легкие при этом постоянно интенсивно работают.Но перед тем, как подвергать организм в период реабилитации даже таким умеренным нагрузкам, следует посоветоваться с врачом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201216/koronavirus-1589507264.html
https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589408580.html
https://ria.ru/20201215/kovid-1589294106.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579832391_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_b194fea3aff2ad1c134ed098abf33099.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий сандул, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, общество
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости.
Долговременные стрессы и общее подавленное состояние снижают иммунитет ‒ это общеизвестно. Если говорить об устойчивости организма конкретно перед коронавирусом
, то особое значение имеет состояние легких, пояснил в интервью радио Sputnik
энерготерапевт, реабилитолог, психолог, массажист Дмитрий Сандул.
"Наши легкие отвечают за эмоции. Если мы хотим быть здоровы и не быть подверженными нападениям вирусных заболеваний, особенно коронавируса, мы должны встать и восстанавливать силу легких", ‒ рассказал он.
Специалист пояснил, что для этого очень полезны физические упражнения, активизирующие дыхание: "когда мы начинаем отжиматься или делать любое движение, мы очищаем легкие и восстанавливаем их силу".
По его словам, тем, кому не удалось избежать инфекции, ускорить реабилитацию организма после выздоровления также помогут физические упражнения ‒ но уже другие, не связанные со значительными нагрузками, например, йога и цигун.
"Йога будет благотворно влиять на восстановление нашей легочной системы и очищение ее от вирусной среды. Когда человек лишается сил на движение, йога как статическая форма упражнений будет помогать. Так же и цигун – китайская система оздоровления – будет способствовать нашему скорейшему возвращению в строй", – отметил Сандул.
Еще одна восточная методика ‒ массаж биологически активных точек лица (БАТ) будет способствовать возвращению обоняния, заверил энерготерапевт.
Также хорошей помощью в период реабилитации могут стать баня и сауна, считает Сандул. Еще, добавил он, в период реабилитации полезно плавание – легкие при этом постоянно интенсивно работают.
Но перед тем, как подвергать организм в период реабилитации даже таким умеренным нагрузкам, следует посоветоваться с врачом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.