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Энерготерапевт назвал способы быстрее восстановиться после COVID-19
Энерготерапевт назвал способы быстрее восстановиться после COVID-19
Долговременные стрессы и общее подавленное состояние снижают иммунитет ‒ это общеизвестно. Если говорить об устойчивости организма конкретно перед... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T02:14
2020-12-17T02:21
распространение нового коронавируса
дмитрий сандул
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Долговременные стрессы и общее подавленное состояние снижают иммунитет ‒ это общеизвестно. Если говорить об устойчивости организма конкретно перед коронавирусом, то особое значение имеет состояние легких, пояснил в интервью радио Sputnik энерготерапевт, реабилитолог, психолог, массажист Дмитрий Сандул. Специалист пояснил, что для этого очень полезны физические упражнения, активизирующие дыхание: "когда мы начинаем отжиматься или делать любое движение, мы очищаем легкие и восстанавливаем их силу".По его словам, тем, кому не удалось избежать инфекции, ускорить реабилитацию организма после выздоровления также помогут физические упражнения ‒ но уже другие, не связанные со значительными нагрузками, например, йога и цигун.Еще одна восточная методика ‒ массаж биологически активных точек лица (БАТ) будет способствовать возвращению обоняния, заверил энерготерапевт.Также хорошей помощью в период реабилитации могут стать баня и сауна, считает Сандул. Еще, добавил он, в период реабилитации полезно плавание – легкие при этом постоянно интенсивно работают.Но перед тем, как подвергать организм в период реабилитации даже таким умеренным нагрузкам, следует посоветоваться с врачом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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дмитрий сандул, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, общество

Энерготерапевт назвал способы быстрее восстановиться после COVID-19

02:14 17.12.2020 (обновлено: 02:21 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСнимок легких
Снимок легких - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Долговременные стрессы и общее подавленное состояние снижают иммунитет ‒ это общеизвестно. Если говорить об устойчивости организма конкретно перед коронавирусом, то особое значение имеет состояние легких, пояснил в интервью радио Sputnik энерготерапевт, реабилитолог, психолог, массажист Дмитрий Сандул.

"Наши легкие отвечают за эмоции. Если мы хотим быть здоровы и не быть подверженными нападениям вирусных заболеваний, особенно коронавируса, мы должны встать и восстанавливать силу легких", ‒ рассказал он.

Специалист пояснил, что для этого очень полезны физические упражнения, активизирующие дыхание: "когда мы начинаем отжиматься или делать любое движение, мы очищаем легкие и восстанавливаем их силу".
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По его словам, тем, кому не удалось избежать инфекции, ускорить реабилитацию организма после выздоровления также помогут физические упражнения ‒ но уже другие, не связанные со значительными нагрузками, например, йога и цигун.
"Йога будет благотворно влиять на восстановление нашей легочной системы и очищение ее от вирусной среды. Когда человек лишается сил на движение, йога как статическая форма упражнений будет помогать. Так же и цигун – китайская система оздоровления – будет способствовать нашему скорейшему возвращению в строй", – отметил Сандул.
Еще одна восточная методика ‒ массаж биологически активных точек лица (БАТ) будет способствовать возвращению обоняния, заверил энерготерапевт.
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Также хорошей помощью в период реабилитации могут стать баня и сауна, считает Сандул. Еще, добавил он, в период реабилитации полезно плавание – легкие при этом постоянно интенсивно работают.
Но перед тем, как подвергать организм в период реабилитации даже таким умеренным нагрузкам, следует посоветоваться с врачом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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