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Нарышкин оценил прогресс в сотрудничестве с западными спецслужбами

Нарышкин оценил прогресс в сотрудничестве с западными спецслужбами

Служба внешней разведки России отмечает беспрецедентный прогресс в сотрудничестве с зарубежными спецслужбами, в том числе западными, несмотря на мощное... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T03:37

2020-12-17T03:37

2020-12-17T04:05

россия

латинская америка

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

снг

сергей нарышкин

москва

сша

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Служба внешней разведки России отмечает беспрецедентный прогресс в сотрудничестве с зарубежными спецслужбами, в том числе западными, несмотря на мощное давление, которое на них оказывают США с Великобританией, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в своей статье в журнале "Международная жизнь", опубликованной в преддверии 100-летия СВР.По его словам, многие партнеры СВР "откровенно тяготятся назойливым вниманием англосаксонских союзников" и стремятся оставаться на позициях объективности, признавая, что СВР сегодня не просто один из главных участников процесса взаимодействия разведок разных стран, но и во многом определяет его направления, содержание и формы."В данной связи следует отметить, что предложенные СВР России еще в начале 1990-х годов такие основные принципы партнерства, как равноправие, взаимная выгода, невмешательство во внутренние дела друг друга, конфиденциальность, оказались универсальными и активно используются в повседневной практике", - добавил Нарышкин.Он отметил, что сейчас СВР с разной степенью интенсивности сотрудничает практически со всеми значимыми разведывательными и контрразведывательными службами государств - членов СНГ, стран Запада, Центральной и Восточной Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона и Дальнего Востока, Латинской Америки, Ближнего и Среднего Востока, африканских государств. "Содержание, формы и методы взаимодействия с каждым из партнеров меняются в зависимости от внешнеполитических приоритетов Российской Федерации, международной обстановки и общего контекста отношений с тем или иным государством", - пояснил Нарышкин.

россия

латинская америка

москва

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, латинская америка, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), снг, сергей нарышкин, москва, сша