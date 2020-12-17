Нарышкин оценил прогресс в сотрудничестве с западными спецслужбами
03:37 17.12.2020 (обновлено: 04:05 17.12.2020)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Служба внешней разведки России отмечает беспрецедентный прогресс в сотрудничестве с зарубежными спецслужбами, в том числе западными, несмотря на мощное давление, которое на них оказывают США с Великобританией, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в своей статье в журнале "Международная жизнь", опубликованной в преддверии 100-летия СВР.
"Нельзя не признать, что напряженность в отношениях России с Западом оказывает влияние на характер связей службы с иностранными разведками, в частности с американской, западноевропейскими и некоторыми другими. Мы хорошо информированы о мощном давлении Вашингтона и Лондона на столицы ряда государств в антироссийском ключе по вопросу взаимодействия с СВР России. Вопреки такому "неджентльменскому" поведению в последние годы отмечаем беспрецедентный прогресс в отношениях с большинством зарубежных спецслужб, в том числе и некоторыми западными", - написал Нарышкин.
По его словам, многие партнеры СВР "откровенно тяготятся назойливым вниманием англосаксонских союзников" и стремятся оставаться на позициях объективности, признавая, что СВР сегодня не просто один из главных участников процесса взаимодействия разведок разных стран, но и во многом определяет его направления, содержание и формы.
"В данной связи следует отметить, что предложенные СВР России еще в начале 1990-х годов такие основные принципы партнерства, как равноправие, взаимная выгода, невмешательство во внутренние дела друг друга, конфиденциальность, оказались универсальными и активно используются в повседневной практике", - добавил Нарышкин.
Он отметил, что сейчас СВР с разной степенью интенсивности сотрудничает практически со всеми значимыми разведывательными и контрразведывательными службами государств - членов СНГ, стран Запада, Центральной и Восточной Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона и Дальнего Востока, Латинской Америки, Ближнего и Среднего Востока, африканских государств. "Содержание, формы и методы взаимодействия с каждым из партнеров меняются в зависимости от внешнеполитических приоритетов Российской Федерации, международной обстановки и общего контекста отношений с тем или иным государством", - пояснил Нарышкин.