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Нарышкин оценил прогресс в сотрудничестве с западными спецслужбами
Нарышкин оценил прогресс в сотрудничестве с западными спецслужбами
Служба внешней разведки России отмечает беспрецедентный прогресс в сотрудничестве с зарубежными спецслужбами, в том числе западными, несмотря на мощное... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T03:37
2020-12-17T04:05
россия
латинская америка
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
снг
сергей нарышкин
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Служба внешней разведки России отмечает беспрецедентный прогресс в сотрудничестве с зарубежными спецслужбами, в том числе западными, несмотря на мощное давление, которое на них оказывают США с Великобританией, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в своей статье в журнале "Международная жизнь", опубликованной в преддверии 100-летия СВР.По его словам, многие партнеры СВР "откровенно тяготятся назойливым вниманием англосаксонских союзников" и стремятся оставаться на позициях объективности, признавая, что СВР сегодня не просто один из главных участников процесса взаимодействия разведок разных стран, но и во многом определяет его направления, содержание и формы."В данной связи следует отметить, что предложенные СВР России еще в начале 1990-х годов такие основные принципы партнерства, как равноправие, взаимная выгода, невмешательство во внутренние дела друг друга, конфиденциальность, оказались универсальными и активно используются в повседневной практике", - добавил Нарышкин.Он отметил, что сейчас СВР с разной степенью интенсивности сотрудничает практически со всеми значимыми разведывательными и контрразведывательными службами государств - членов СНГ, стран Запада, Центральной и Восточной Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона и Дальнего Востока, Латинской Америки, Ближнего и Среднего Востока, африканских государств. "Содержание, формы и методы взаимодействия с каждым из партнеров меняются в зависимости от внешнеполитических приоритетов Российской Федерации, международной обстановки и общего контекста отношений с тем или иным государством", - пояснил Нарышкин.
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россия, латинская америка, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), снг, сергей нарышкин, москва, сша

Нарышкин оценил прогресс в сотрудничестве с западными спецслужбами

03:37 17.12.2020 (обновлено: 04:05 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Служба внешней разведки России отмечает беспрецедентный прогресс в сотрудничестве с зарубежными спецслужбами, в том числе западными, несмотря на мощное давление, которое на них оказывают США с Великобританией, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в своей статье в журнале "Международная жизнь", опубликованной в преддверии 100-летия СВР.
"Нельзя не признать, что напряженность в отношениях России с Западом оказывает влияние на характер связей службы с иностранными разведками, в частности с американской, западноевропейскими и некоторыми другими. Мы хорошо информированы о мощном давлении Вашингтона и Лондона на столицы ряда государств в антироссийском ключе по вопросу взаимодействия с СВР России. Вопреки такому "неджентльменскому" поведению в последние годы отмечаем беспрецедентный прогресс в отношениях с большинством зарубежных спецслужб, в том числе и некоторыми западными", - написал Нарышкин.
По его словам, многие партнеры СВР "откровенно тяготятся назойливым вниманием англосаксонских союзников" и стремятся оставаться на позициях объективности, признавая, что СВР сегодня не просто один из главных участников процесса взаимодействия разведок разных стран, но и во многом определяет его направления, содержание и формы.
"В данной связи следует отметить, что предложенные СВР России еще в начале 1990-х годов такие основные принципы партнерства, как равноправие, взаимная выгода, невмешательство во внутренние дела друг друга, конфиденциальность, оказались универсальными и активно используются в повседневной практике", - добавил Нарышкин.
Он отметил, что сейчас СВР с разной степенью интенсивности сотрудничает практически со всеми значимыми разведывательными и контрразведывательными службами государств - членов СНГ, стран Запада, Центральной и Восточной Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона и Дальнего Востока, Латинской Америки, Ближнего и Среднего Востока, африканских государств. "Содержание, формы и методы взаимодействия с каждым из партнеров меняются в зависимости от внешнеполитических приоритетов Российской Федерации, международной обстановки и общего контекста отношений с тем или иным государством", - пояснил Нарышкин.
Сергей Нарышкин о ЦРУ, китайской разведке и США после выборов - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
3 ноября, 22:05Инфографика
Сергей Нарышкин о ЦРУ, китайской разведке и США после выборов
 
РоссияЛатинская АмерикаСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)СНГСергей НарышкинМоскваСША
 
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