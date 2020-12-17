https://ria.ru/20201217/sotssfera-1589761083.html

Две трети бюджета Липецкой области на 2021 год пойдет на соцсферу

Две трети бюджета Липецкой области на 2021 год пойдет на соцсферу

Почти 62% всех расходов бюджета Липецкой области в 2021 году будет направлено на финансирование социальной сферы, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T17:42

2020-12-17T17:42

2020-12-17T17:42

липецкая область

липецкий областной совет депутатов

липецкая область

липецк

усмань

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ЛИПЕЦК, 17 дек – РИА Новости. Почти 62% всех расходов бюджета Липецкой области в 2021 году будет направлено на финансирование социальной сферы, сообщает пресс-служба регионального парламента.В четверг депутаты Липецкого облсовета приняли в двух чтениях проект закона "Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов". Согласно ему, расходы региона на будущий год составят 69,4 миллиарда рублей.В частности, на социальные выплаты область направит 19,7 миллиарда рублей, что составит почти треть (28,4%) годового бюджета. Предусмотрено финансирование всех принятых социальных обязательств в полном объеме. Обеспечена гарантированная поддержка семьям с детьми. Основной акцент будет сделан на снижение бедности и поддержке наиболее уязвимых слоев населения. Приоритет отдается мерам, предоставляемым с учетом уровня доходов, чтобы поддержка была адресной, говорится в сообщении.Значительная часть средств в сумме 15,6 миллиарда рублей (22,5%) пойдет на исполнение раздела "Национальная экономика", куда входит поддержка сельского хозяйства, формирование дорожного фонда, охрана окружающей среды и другие направления. На развитие образования в бюджете 2021 года предусмотрено 15,1 миллиарда рублей (21,8%). Основная доля средств приходится на финансирование школ и детсадов. Деньги пойдут также на создание центров выявления и поддержки одаренных детей в Грязях и Усмани, строительство нового корпуса детского сада на 60 мест в поселке Солидарность Елецкого района и окончание строительства детского сада на 280 мест в Липецке.Также в следующем году планируется направить средства на оснащение школ области пропускными турникетами и приобретение 44 автобусов для перевозки детей, предусмотрена субсидия на капитальный ремонт школы в селе Трубетчино Добровского района.

https://ria.ru/20201217/byudzhet-1589705076.html

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липецкий областной совет депутатов, липецкая область, липецк, усмань