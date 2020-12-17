https://ria.ru/20201217/sobyanin-1589637363.html
Собянин рассказал, сколько человек уже успели привиться от COVID в Москве
Собянин рассказал, сколько человек уже успели привиться от COVID в Москве
Около 15 тысяч человек привились от коронавируса в Москве на данный момент, с понедельника записаться на вакцинацию смогут работники промышленности, транспорта... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T11:19
2020-12-17T11:19
2020-12-17T11:29
владимир машков
олег табаков
распространение нового коронавируса
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Около 15 тысяч человек привились от коронавируса в Москве на данный момент, с понедельника записаться на вакцинацию смогут работники промышленности, транспорта и СМИ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Москва - первый город мира, который начал вакцинацию. Мы открыли возможность вакцинироваться от коронавируса таким группам населения, как образование, здравоохранение, культура, торговля, услуги. С понедельника открываем возможность вакцинироваться для работников промышленности, транспорта и средств массовой информации. Так что активная вакцинация в Москве продолжается", - сообщил Собянин во время осмотра пункта вакцинации от COVID-19, организованного поликлинике № 68.Мэр напомнил, что в городе открыто 70 пунктов, оснащенных всем необходимым оборудованием. На сегодняшний день привились около 15 тысяч человек.В четверг на вакцинацию в поликлинику пришел худрук театра Олега Табакова Владимир Машков. Он рассказал, что чувствует себя прекрасно и призвал москвичей побеспокоиться о своем здоровье и здоровье своих близких.Запись открыта на ближайшие две недели на mos.ru, emias.info, инфомате поликлиники. Каждый может выбрать наиболее подходящий для себя способ - на сайте, в мобильном приложении или по телефону.Пройти вакцинацию от коронавируса могут жители в возрасте от 18 до 60 лет с московским полисом ОМС или прикреплением к городской поликлинике. Вакцинация людей старше 60 лет будет начата несколько позднее.Вакцинируемые не должны иметь некоторых хронических заболеваний и болеть ОРВИ за две недели до прививки. С момента последней прививки, например от гриппа, должно пройти не менее 30 дней. Сделать прививку не могут беременные и кормящие грудью женщины.Препарат состоит из двух компонентов, поэтому вакцинация проводится двукратно – это дает надежный иммунный ответ. Сначала вводят первый компонент вакцины, а через 21 день – второй. Записываться нужно только на первую вакцинацию – на вторую врач запишет в день первой вакцинации. Чтобы жители не забыли о повторной прививке, за сутки до нее придет СМС с напоминанием.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201217/pfizer-1589612645.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир машков, олег табаков, сергей собянин, москва, общество
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости.
Около 15 тысяч человек привились от коронавируса в Москве
на данный момент, с понедельника записаться на вакцинацию смогут работники промышленности, транспорта и СМИ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин
.
"Москва - первый город мира, который начал вакцинацию. Мы открыли возможность вакцинироваться от коронавируса таким группам населения, как образование, здравоохранение, культура, торговля, услуги. С понедельника открываем возможность вакцинироваться для работников промышленности, транспорта и средств массовой информации. Так что активная вакцинация в Москве продолжается", - сообщил Собянин во время осмотра пункта вакцинации от COVID-19, организованного поликлинике № 68.
Мэр напомнил, что в городе открыто 70 пунктов, оснащенных всем необходимым оборудованием. На сегодняшний день привились около 15 тысяч человек.
В четверг на вакцинацию в поликлинику пришел худрук театра Олега Табакова Владимир Машков
. Он рассказал, что чувствует себя прекрасно и призвал москвичей побеспокоиться о своем здоровье и здоровье своих близких.
"Я очень рад, что мне удалось сейчас одному из первых сделать эту прививку. Вы знаете, мы все живем в разных страхах, но уж вот этот, который напал на нас в последнее время - от него нужно избавляться... Я всем рекомендую и советую побеспокоиться о здоровье себя родного и самых близких людей", - отметил Машков.
Запись открыта на ближайшие две недели на mos.ru
, emias.info
, инфомате поликлиники. Каждый может выбрать наиболее подходящий для себя способ - на сайте, в мобильном приложении или по телефону.
Пройти вакцинацию от коронавируса могут жители в возрасте от 18 до 60 лет с московским полисом ОМС или прикреплением к городской поликлинике. Вакцинация людей старше 60 лет будет начата несколько позднее.
Вакцинируемые не должны иметь некоторых хронических заболеваний и болеть ОРВИ за две недели до прививки. С момента последней прививки, например от гриппа, должно пройти не менее 30 дней. Сделать прививку не могут беременные и кормящие грудью женщины.
Препарат состоит из двух компонентов, поэтому вакцинация проводится двукратно – это дает надежный иммунный ответ. Сначала вводят первый компонент вакцины, а через 21 день – второй. Записываться нужно только на первую вакцинацию – на вторую врач запишет в день первой вакцинации. Чтобы жители не забыли о повторной прививке, за сутки до нее придет СМС с напоминанием.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.