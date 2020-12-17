https://ria.ru/20201217/sobor-1589640148.html

Самарские власти готовы выделить еще средства на Софийский собор

Самарские власти готовы выделить еще средства на Софийский собор

Власти Самарской области готовы выделить дополнительные средства на строительство Софийского собора, однако документов на предоставление соответствующей... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T11:32

2020-12-17T11:32

2020-12-17T11:32

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

самарская область

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САМАРА, 17 дек - РИА Новости. Власти Самарской области готовы выделить дополнительные средства на строительство Софийского собора, однако документов на предоставление соответствующей субсидии от епархии не поступало, сообщили РИА Новости в правительстве региона.Ранее в СМИ появилась информация, что строителям, которые выполняли работы в Софийском соборе в Самаре, не заплатили. По данным СМИ, урегулировать вопрос с местным церковным начальством и властями не удалось, поэтому строители якобы обратились с письмом к президенту РФ Владимиру Путину, председателю правительства Михаилу Мишустину и патриарху Московскому и всея Руси Кириллу."В случае поступления от Самарской епархии в министерство экономического развития Самарской области обоснования дополнительных трат такие документы будут изучены и до конца текущего года вопрос может быть решен положительно... По состоянию на 16.12.2020 таких документов в министерство предоставлено не было", - говорится в ответе правительства региона.По информации областных властей, в 2019 году на строительство собора из областного бюджета было выделено 167 миллионов рублей субсидии, в 2020 году – еще 25,5 миллионов рублей. В правительстве региона пояснили, что в том случае, если от Самарской епархии поступят документы, подтверждающих ранее произведенные расходы, до конца февраля 2021 года ей могут быть выделены дополнительные средства из областного бюджета."Общая задолженность, которая возникла у епархии перед генеральным подрядчиком ООО "Самараметроспецстрой", а у того в свою очередь перед субподрядчиками, в силу обстоятельств, независящих от правительства Самарской области, является предметом для урегулирования между самими хозяйствующими субъектами", - отметили в правительстве региона.Патриарх Кирилл совершил великое освящение Софийского собора в сентябре 2019 года во время своего визита в Самару. Храм был сдан в эксплуатацию в сентябре 2019 года – к патриаршему визиту.

https://ria.ru/20201215/stroiteli--1589389176.html

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новости - религия и мировоззрение, самарская область