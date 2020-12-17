https://ria.ru/20201217/sklad-1589818661.html

В Коми на складе обнаружили тело женщины со следами укусов

В Коми на складе обнаружили тело женщины со следами укусов

Следственные органы Коми начали процессуальную проверку после того, как тело женщины со следами укусов было обнаружено на территории складов в Ухте, откуда в... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T23:38

2020-12-17T23:38

2020-12-17T23:38

республика коми

следственный комитет россии (ск рф)

ухта

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек - РИА Новости. Следственные органы Коми начали процессуальную проверку после того, как тело женщины со следами укусов было обнаружено на территории складов в Ухте, откуда в больницу доставили и мужчину с аналогичными травмами, сообщает СУСК РФ по региону."Сегодня в вечернее время на территории размещения складских помещений по улице Железнодорожной города Ухты обнаружено тело 46-летней женщины с рваными ранами и следами укусов животных. С аналогичными телесными повреждениями с места происшествия в тяжелом состоянии в больницу госпитализирован 53-летний мужчина", - говорится в сообщении.Как уточняет республиканское следственное управление, ведомством организована процессуальная проверка.Следователи уже осмотрели место происшествия, также назначены судебно-медицинские экспертизы. Сейчас опрашиваются те, кто располагает информацией, "имеющей значение для следствия", информирует СУСК по Коми.По информации пользователей соцсетей, погибшая могла стать жертвой нападения стаи бездомных собак, которых пытался отогнать пострадавший мужчина, якобы ее муж.

https://ria.ru/20201216/tela-1589568570.html

республика коми

ухта

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика коми, следственный комитет россии (ск рф), ухта, происшествия