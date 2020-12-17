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В Коми на складе обнаружили тело женщины со следами укусов
В Коми на складе обнаружили тело женщины со следами укусов
Следственные органы Коми начали процессуальную проверку после того, как тело женщины со следами укусов было обнаружено на территории складов в Ухте, откуда в... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T23:38
2020-12-17T23:38
республика коми
следственный комитет россии (ск рф)
ухта
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек - РИА Новости. Следственные органы Коми начали процессуальную проверку после того, как тело женщины со следами укусов было обнаружено на территории складов в Ухте, откуда в больницу доставили и мужчину с аналогичными травмами, сообщает СУСК РФ по региону."Сегодня в вечернее время на территории размещения складских помещений по улице Железнодорожной города Ухты обнаружено тело 46-летней женщины с рваными ранами и следами укусов животных. С аналогичными телесными повреждениями с места происшествия в тяжелом состоянии в больницу госпитализирован 53-летний мужчина", - говорится в сообщении.Как уточняет республиканское следственное управление, ведомством организована процессуальная проверка.Следователи уже осмотрели место происшествия, также назначены судебно-медицинские экспертизы. Сейчас опрашиваются те, кто располагает информацией, "имеющей значение для следствия", информирует СУСК по Коми.По информации пользователей соцсетей, погибшая могла стать жертвой нападения стаи бездомных собак, которых пытался отогнать пострадавший мужчина, якобы ее муж.
https://ria.ru/20201216/tela-1589568570.html
республика коми
ухта
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республика коми, следственный комитет россии (ск рф), ухта, происшествия

В Коми на складе обнаружили тело женщины со следами укусов

23:38 17.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек - РИА Новости. Следственные органы Коми начали процессуальную проверку после того, как тело женщины со следами укусов было обнаружено на территории складов в Ухте, откуда в больницу доставили и мужчину с аналогичными травмами, сообщает СУСК РФ по региону.
"Сегодня в вечернее время на территории размещения складских помещений по улице Железнодорожной города Ухты обнаружено тело 46-летней женщины с рваными ранами и следами укусов животных. С аналогичными телесными повреждениями с места происшествия в тяжелом состоянии в больницу госпитализирован 53-летний мужчина", - говорится в сообщении.
Как уточняет республиканское следственное управление, ведомством организована процессуальная проверка.
Следователи уже осмотрели место происшествия, также назначены судебно-медицинские экспертизы. Сейчас опрашиваются те, кто располагает информацией, "имеющей значение для следствия", информирует СУСК по Коми.
По информации пользователей соцсетей, погибшая могла стать жертвой нападения стаи бездомных собак, которых пытался отогнать пострадавший мужчина, якобы ее муж.
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Республика КомиСледственный комитет России (СК РФ)УхтаПроисшествия
 
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